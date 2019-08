Dăncilă, despre protestul de la Constanţa: Oare astfel de manifestări ne reprezintă pe noi, românii? Oare circul ţine de cald pentru România?

Ea s-a întrebat dacă astfel de manifestări îi reprezintă pe români şi dacă "circul ţine de cald", precizând că nu le va răspunde niciodată acestor oameni.

Dăncilă a declarat, vineri seara, în discursul său de la Constanţa, că România are nevoie de echilibru şi nu mai are nevoie de violenţă, de ură, de cuvinte urâte.

"România are nevoie de pace, România are nevoie de echilibru, România nu mai are nevoie de divizare, de violenţă, de ură, de cuvinte urâte. Nu ăsta este poporul român. Am intrat şi vedeam şapte, opt persoane cum jigneau şi ţipau şi atunci mă gândeam: ce zic cetăţenii din Constanţa, ce zic cetăţenii din judeţ despre manifestarea, despre modul de a se manifesta al acestor oameni? Aici în Constanţa sunt oameni oneşti, sunt oameni respectaţi, sunt oameni care respectă pentru că ştiu că respectul impune respect. Oare astfel de manifestări ne reprezintă pe noi, românii? Oare circul ţine de cald pentru România?”, a declarat Dăncilă.

Ea a precizat că nu va răspunde niciodată acestor oameni, spunând că într-o luptă politică trebuie venit cu argumente, nu cu jigniri.

"Nu o să le răspund niciodată pentru că noi nu putem fi aşa, noi credem că într-o luptă politică, noi credem că în discuţiile cu cetăţenii, trebuie să venim cu argumente şi cu proiecte, nu cu jigniri, noi credem că asta face diferenţa între noi şi cei care vor să vină la conducerea acestei ţări. Noi respectăm oamenii, îi respectăm pe toţi românii, indiferent de opţiunea lor politică pentru că ne dăm seama că România este puternică şi românii sunt puternici doar dacă sunt uniţi şi nu dezbinaţi”, a mai afirmat Dăncilă.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a fost întâmpinat de mai mulţi protestatari înainte de conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene Constanţa, oamenii scandând "Analfabeta", "Hoţii, hoţii", "La puşcărie".

Mai multe persoane s-au strâns, vineri, în jurul orei 17.00, în faţa Centrului Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Constanţa, acolo unde se desfăşurau alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene a PSD Constanţa.

Unul dintre protestatari avea o pancartă pe care scria: "Veţi ajunge după gratii, mama voastră de pramatii".

În momentul în care Viorica Dăncilă şi-a făcut apariţia în zona respectivă, oamenii au început să strige "Analfabeta", “Hoţii, hoţii”, “La puşcărie”. În zonă au ajuns şi mai mulţi jandarmi.

Oamenii au încetat să strige împotriva reprezentanţilor PSD după ce Viorica Dăncilă şi cei care o însoţeau au intrat în clădirea unde au loc alegerile pentru preşedinţia organizaţiei judeţene Constanţa.

