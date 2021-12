Cum au petrecut cei mai importanţi politicieni Crăciunul: de la mesaje motivaţionale la bucuria din sânul familiei şi primirea de cadouri

Preşedintele Klaus Iohannis a mers de Crăciun la Sibiu, acolo unde a mers în sâmbăta de Crăciun la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu, unde cuplul prezidenţial vine de fiecare dată când şeful statului este acasă. „Vă doresc tuturor Crăciun fericit, linişte şi pace în familie! Naşterea Domnului să vă aducă şi linişte în suflet şi să trecem cu bine peste această perioadă grea! Vă doresc Sărbători fericite!”, a fost mesajul preşedintelui Klaus Iohannis.

Şeful Senatului, Florin Cîţu, a înregistrat un scurt filmuleţ vineri seară, în care a dat exemplul unui pugilist despre modul cum ar trebui abordată viaţa. „Pentru mine lecţia lui 2021 vine de la Rocky Balboa, este despre viaţă: 'I don't care who You are, life will hit you hard. It will knock you down on your ass. But life is not about how hard you can hit, it's about how much you can take and then move forward. This is how winning is done' (Nu îmi pasă cine eşti, viaţa te va lovi din greu. Te va pune la pământ. Dar viaţa nu este despre cât de tare poţi lovi ci despre cât de mult poţi încasa şi să mergi înainte. Aşa se câştigă)”, a afirmat Florin Cîţu, în filmuleţul pus pe pagina sa de Facebook. Apoi, duminică dimineaţă Florin Cîţu a publicat o poză dintr-o zonă montană, pe o coloană sonoră de la Metallica.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a sărbătorit Crăciunul alături de familia sa, inclusiv de cel mai tânăr membru al familiei. „Primul Crăciun în familie pentru nepoţelul Achim Ioan! Vă doresc tuturor să vă bucuraţi de cei dragi şi să împărtăşiţi împreună magia Crăciunului! Sărbători binecuvântate!”, a fost mesajul lui Ciolacu, care a publicat mai multe fotografii.

Marcel Ciolacu şi nepotul său. FOTO Facebook Marcel Ciolacu

Premierul Nicolae Ciucă a publicat în seara de ajun un mesaj referitor la sărbători, însă nu a dat detalii unde va fi în ziua de Crăciun, adică dacă rămâne în Capitală sau merge în judeţul natal, Dolj.

În seara de ajun, Dacian Cioloş a postat pe pagina sa de Facebook un colind interpretat de soţia sa, Valerie Cioloş-Villemin, şi Gabriel Basarabescu. „O ce veste minunată” este colindul interpretat de soţia liderului USR.

George Simion şi-a făcut fotografii într-o biserică, exact în ziua de Crăciun, acolo unde el şi toţi cei prezenţi stau fără mască. De asemenea, copreşedintele AUR s-a lăudat pe Facebook şi cu un fular primit, „made in Roşia Montană”.