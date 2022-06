Comisie mixtă pentru digitalizare între România şi R. Moldova. Burduja: Dorim adesea poduri peste Prut, dar cel puţin la fel de importante sunt punţile digitale

Într-o altă postare, ministrul a transmis că s-a simţit „ca acasă” la Chişinău, lăudând hotărârea Comisiei Europene de a recomanda ca Ucraina şi Republica Moldova să fie state candidate la UE. „Republica Moldova aparţine în Uniunea Europeană, iar destinul nostru este — inevitabil, moral şi fără drept de apel — un destin comun”, a mai transmis Burduja.

„Ulterior, am participat la întâlnirea oficială cu Igor Grosu , Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. L-am asigurat de deplinul nostru sprijin şi i-am mulţumit pentru toată deschiderea manifestată pentru spaţiul digital comun şi împărtăşirea experientelor si bunelor practici de pe ambele maluri ale Prutului. Au fost zile pline, iar despre tot ceea ce am făcut vă voi povesti pe larg separat. Iar rezultatele pentru noi şi fratii noştri se vor vedea în timp, dar suntem hotăraţi să le livrăm inclusiv pe termen scurt. Deocamdată, vă spun atat: sunt mândru şi recunoscator ca la Chişinău sunt lideri autentici, competenti, profesionişti şi vizionari. Exemple! Le mulţumesc din suflet tuturor şi in mod special dragului meu prieten şi frate, Viceprim-Ministrul Iurie Ţurcanu ”, a mai transmis ministrul pe Facebook