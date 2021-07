Codrin Ştefănescu, replică pentru liderul PSD: „Tu eşti instrumentul lui Iohannis!”

Codrin Ştefănescu îl acuză pe actualul lider al PSD că mimează opoziţia „prin slugărnicia faţă de guvern”, spunând că însuşi Ciolacu este un „instrument” al preşedintelui Klaus Iohannis, nu Liviu Dragnea.

„Mesaj pentru Ciolacu! Ai ieşit iar la tv şi ai debitat numai minciuni şi inepţii! Nu noi, eu şi Liviu Dragnea, suntem instrumentele lui Iohannis, tu eşti! Şi asta vede toatā lumea in fiecare zi! Prin felul in care mimezi opoziţia, prin slugărnicia ta faţā de guvern, prin prefăcătoria ta! Prin modul in care ai alungat Patrioţii şi vocile tăioase din partid, ca sa-l subordonezi integral şefilor tai din pădure!

Aşa au dispărut Şerban Nicolae, Liviu Plesoianu, Eugen Teodorovici, Dorel Caprar, Olguţa Vasilescu şi mulţii alţii! Lista neagră ce ţi s-a dat cu ordin de executare! Şi da! Sunt vârf de lance! Acelaşi vârf de lance care şi-a aparat colegii când au fost hărţuiţi de sistem, acelaşi vârf de lance care ţi-a condus ţie şedinţa de la Buzău şi te-a pus preşedinte de organizaţie! Eşti lipsit de scrupule şi caracter, asta deja se ştie in partid! Dar le mai spun un secret colegilor din PSD: eşti şi fricos!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Liviu Dragnea nu poate reveni deocamdată legal, statutar în partid şi a afirmat că nu crede că acesta ar dori să devină „un instrument, culmea, al lui Klaus Iohannis, de a face un aşa presupus scandal”.

