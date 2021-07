Cîţu: „Valul 4 nu ar trebui să se întâmple. Trebuie doar să ne vaccinăm”

„Acest val patru nu ar trebui să se întâmple, trebuie doar să mergem să ne vaccinăm, este foarte important. Dar, în acelaşi timp, trebuie să fim pregătiţi şi de aceea când s-a terminat valul trei am spus Ministerului Sănătăţii să nu reducă tot ceea ce aveam pregătit pentru COVID, spaţii ATI COVID, nu le-am scos, voiam să rămână acestea pentru că nu ştiam ce se întâmplă în continuare, deci ar trebui să fie pregătiţi”, a declarat Florin Cîţu marţi seară, la Digi 24.

El a menţionat că, dacă se va ajunge la creşterea indicilor de infectare, se vor impune din nou restricţiii, mai precis „revenim exact la condiţiile pe care le aveam înainte".

„Nu putem însă să restricţionăm pentru persoanele vaccinate, va fi mai complicat. Sunt persoane vaccinate, care au înţeles mesajul, şi atunci va trebui să vedem. Ce aveam atunci pragul de unu la mie, doi la mie, trei la mie era pentru populaţia României care nu era vaccinată. Astăzi vorbim de o populaţie a României care este vaccinată şi o populaţie a Românei care eu sper că se va vaccina în perioada următoare ca să nu ajungem iarăşi la 1 la mie. (...) Unele lucruri (restricţii - nr.) se vor face, depinde unde ajungem, vor trebui să fie pentru toată lumea. Circulaţia noaptea, de exemplu, dacă ajungem din nou la acest lucru - nu spun că vom ajunge acolo, dar este un exemplu - nu putem să o facem doar pentru vaccinaţi sau nevaccinaţi, de exemplu”, a adăugat prim-ministrul.

Cîţu a dat asigurări că, dacă se va ajunge din nou la restricţii pentru prevenirea răspândirii virusului, nu se vor lua decizii care să afecteze economia.

Am văzut colegii mei că au venit cu mai multe propuneri. Eu vreau să spun că voi face exact ceea ce am făcut şi data trecută, când au fost multe propuneri pe masă, dar am ales, zic eu, cele mai bune. (...) Am ales nişte opţiuni care nu au închis nici economia şi au şi stopat valul trei. Ce pot să vă spun foarte clar - pentru că acum nu avem nicio soluţie şi nu are sens să discutăm ceva ce încă nu este decis, vom spune ce vom decide - ceea ce pot să spun foarte clar este următorul lucru: nu vom mai închide... eu nu voi închide pieţele agroalimentare, asta trebuie să fie foarte clar, nu voi închide mall-urile, asta iarăşi trebuie să fie foarte clar. Nu voi închide economia, asta este iarăşi foarte clar. Economia va fi deschisă în perioada următoare, deci în România nu va fi închisă economia. (...) Asta le garantez românilor”, a afirmat Florin Cîţu.

El a subliniat că vrea să aibă discuţii cu specialiştii în sănătate, iar eventualele decizii vor fi luate în funcţie de evoluţia situaţiei pandemice,