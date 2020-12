Ciolacu: Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. Grupul minorităţilor, în izolare după ce unul dintre membri a fost confirmat cu COVID-19

El a precizat că luni la constituirea Parlamentului va fi aleasă comisia de validare şi vor depune jurământul toţi senatorii şi deputaţii, subliniind că jurământul nu poate fi depus online.

Reprezentanţii PNL afirmă că la întâlnirea cu membrii grupului minorităţilor au fost respectate măsurile sanitare, iar distanţa dintre participanţi a fost destul de mare.

“Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. În seara asta am aflat şi eu şi am şi vorbit cu domnul Pambuccian, ei au avut o negociere cu domnul Orban la ora 13, am înţeles că tot grupul a intrat în izolare urmând să facă testul mâine. (...) Au fost la negociere cu USR şi cu domnul Orban şi ei intră în izolare, legea e unică pentru toată lumea. Trebuie să facă un test mâine şi pe urmă peste patru zile să vadă dacă ies din izolare sau nu ies. Să vedem domnul Orban cu cine a mai avut întâlniri după ora 13. DSP ar fi cel mai în măsură să răspundă la aceste întrebări”, a explicat duminică seară liderul PSD.





El a menţionat că aceşti parlamentari nu pot depune jurământul online.





Preşedintele Partidului Social Democrat a transmis că luni, la constituirea Parlamentului, va fi aleasă comisia de validare şi apoi urmează jurământul aleşilor.





“Prima oară se alege comisia de validare, se ia fiecare dosar la fiecare candidat şi se validează fiecare dosar individual prin votul comisiei de validare, se face un program de depunere de jurământ a fiecărui parlamentar. Terminăm după ora 20. Ce facem cu parlamentarii care au Covid şi nu pot depune jurământul sau grupuri întregi, cum este grupul minorităţilor”, a mai declarat Marcel Ciolacu.





El crede că Ludovic Orban nu va fi ales preşedintele Camerei Deputaţilor luni deoarece nu este timp pentru această procedură.





Marcel Ciolacu a anunţat că PSD nu va vota acest guvern.