Ce a discutat premierul Nicolae Ciucă cu autorităţile ucrainene, la Kiev: „Am analizat posibilitatea de a deschide noi puncte de trecere a frontierei”

„Am revenit în această dimineaţă în ţară după vizita pe care am efectuat-o ieri în Ucraina, la Kiev şi în cele două localităţi afectate de agresiunea armatei Federaţiei Ruse - Irpin şi Borodyanka.

Vizita a avut două obiective. Primul a fost acela de a continua să exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în faţa agresiunii Rusiei şi să condamnăm această invazie ilegală, neprovocată şi nejustificată, iar al doilea obiectiv a fost acela de a continua discuţiile privind sprijinul pe care România îl acordă poporului ucrainean şi relaţiile bilaterale pe care le-am stabilit şi urmează să le consolidăm pe măsura evoluţiei situaţiei.

Încep prin a exprima cât de afectaţi am fost cu toţii de ceea ce am văzut în Irpin şi Borodyanka. Două localităţi care au fost lovite fără să se ţină cont de nimic, zone rezidenţiale unde şi-au pierdut viaţa civili. Au fost distruse locuinţe, şcoli, spitale. Am putut să vedem la faţa locului cum autorităţile locale depun eforturi astfel încât să se revină la o aşa-zisă normalitate a vieţii în cele două localităţi”, a declarat premierul român, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Nicolae Ciucă a discutat cu oficialii ucraineni despre implicarea României în procesul identificării vinovaţilor pentru atrocităţile din Ucraina, prin alocarea a 100.000 de euro Curţii Penale Internaţionale pentru investigaţii.

„În ceea ce priveşte măsurile care au fost luate pentru a putea fi identificaţi cei care au produs aceste atrocităţi, am exprimat foarte clar susţinerea Guvernul României pentru susţinerea acestor demersuri la nivel internaţional. Am subliniat că deja Guvernul României a alocat 100 000 de euro, contribuţie voluntară, pentru Curtea Penală Internaţională astfel încât să poată să îşi desfăşoare activitatea în teren şi totodată am oferit posibilitatea ca în funcţia de solicitare ţara noastră să participe cu experţi la derularea investigaţiilor în teren. Este inadmisibil ca indiferent de context să fie atacate obiective civile, în care şi-au pierdut viaţă oameni nevinovaţi”, a punctat premierul.

Ciucă: „România are deja 45 de şcoli în limba ucraineană”

În discuţiile cu premierul Ucrainei şi cu preşedintele Volodimir Zelenski, Nicolae Ciucă a subliniat solidaritatea de care poporul a dat dovadă încă de la izbucnirea războiului din ţara vecină. „Deja in ţara noastră au trecut graniţa peste 860.000 de cetăţeni ucraineni, peste 80.000 au decis sa rămână în România şi am prezentat celor doi oficiali ucraineni faptul ca România are deja 45 de scoli în limba ucraineană, are 7 licee în care se predă în limba ucraineană şi, de asemenea, am precizat că la nivelul Ministerului Educaţiei s-au luat măsuri astfel încât copiii ucraineni să poată să beneficieze de această facilitate a derulării orelor online, fiind asigurate tablete. Deja avem peste 1600 de copii ucraineni înscrişi în şcolile din România, iar premierul Ucrainei a insistat să continuăm să acordăm atenţie acestui proces de derulare a cursurilor online astfel încât să putem să acoperim deficitul acesta de cadre care să predea în limba ucraineană”, a transmis şeful Guvernului.

Totodată, autorităţile române au discutat cu oficialii de la Kiev despre posibilitarea deschiderii unor noi puncte de trecere a frontierei. „Am discutat despre demersurile pe care România le face astfel încât să putem, în viitor, să continuăm să asigurăm toate aceste facilităţi de trecere a frontierei. Împreună cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, am analizat posibilitatea de a deschide şi alte noi puncte de trecere a frontierei”, a subliniat premierul.

În ceea ce priveşte facilitarea transporturilor de cereale din Ucraina spre România şi spre alţi parteneri comerciali, Nicolae Ciucă a transmis că Ministerul Transporturilor a decis să prelungească segmentul de cale ferată de la Galaţi până în port. Prim-ministrul român a explicat că portul din Galaţi are capacitatea să asigure un tranzit consistent de bunuri. „Vom continua să identificăm împreună modalităţile prin care să facilităm transporturile de bunuri, de cereale în mod deosebit şi transporturi de produse agro-alimentare pe care Ucraina fie le exportă către România, fie către alţi parteneri comerciali. În acest sens, la Ministerul Transporturilor a fost luată decizia de a prelungi segmentul de cale ferată de la Galaţi până în port. Este vorba de un segment de aproximativ 5 km, care poate fi realizat în aproximativ 3 luni de zile şi în acest fel facilităm ajungerea trenurilor de marfă direct în Portul Constanţa scurtând timpul necesar transportului de la graniţă”, a explicat premierul.

Nu în ultimul rând, cele două părţi au discutat despre consolidarea relaţiilor biletarale. În acest sens, oficialii români au subliniat că ţara noastră se va implica în reconstrucţia Ucrainei şi au oferit disponibilitatea ca o parte din comapniile ucrainene care nu îşi mai pot desfăşura activitatea pe teritoriul ţării vecine să poată să se reloce temporar pe teritoriul României. „A fost o propunere foarte bine primită”, a precizat Ciucă.

„Un alt aspect pe care l-am discutat a fost sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Am exprimat foarte clar că susţinem acest demers. Totodată, am subliniat cât de important este ca în acest demers să fie incluse şi Republica Moldova şi Georgia”, a mai spus premierul român.

Premierul Nicolae Ciucă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, au efectuat marţi o vizită oficială în Ucraina. Oficialii români s-au întâlnit cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul ucrainean Denis Şmihal, dar şi cu preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.