Bugetul de stat a fost votat de Parlament fără nici un amendament. Ciţu, despre PSD: „Au fost tăiaţi de la buget şi nu mai pot să fure”

Nici un amendament depus de parlamentarii opoziţiei nu a fost votat, astfel că bugetul este adoptat în forma transmisă de guvernul Cîţu.

Pentru a intra în vigoare, proiectul legii bugetului de stat trebuie promulgat de preşedintele Iohannis.





„Nu am putut să nu remarc cum şi-au motivat votul PSD. Au fost tăiaţi de la buget şi nu mai pot să fure. Minciuni şi numai minciuni. (...) Au crescut pensiile. Noi facem toate aceste lucruri, plătim mai mult, şi pensii şi salarii şi alocaţii, fără să creştem taxe, aşa cum aţi făcut voi trei ani de zile. Nu am crescut nicio taxă şi am crescut veniturile”, a declarat Florin Cîţu de la tribuna Parlamentului.