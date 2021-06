Budăi: Vom discuta atacarea la CCR, în cazul în care Parlamentul adoptă un proiect care să amâne creşterea alocaţiilor pentru copii de la 1 iulie

„Nu numai de la 1 iulie, nici de la 1 ianuarie 2022. Abia de la 1 iulie 2022 îşi propun, deci îşi propun, dar repet ceea ce am spus – nu mai am încredere pentru că chiar premierul Cîţu ne-a spus foarte clar că ce spune în campania electorală nu e valabil când ajung la guvernare. Am propus de ieri conducerii partidului ca în prima şedinţă a forului de conducere a partidului să fie propusă spre aprobare atacarea acestei legi la Curtea Constituţională şi, când vom avea aprobarea în Biroul politic al partidului, cu siguranţă vom face şi anunţul oficial. Am discutat ieri cu prim-vicepreşedintele partidului, cu preşedintele Marcel Ciolacu, şi au fost de acord să introducă pe ordinea de zi a primei şedinţe acest aspect”, a afirmat Marius Budăi, întrebat marţi la Parlament dacă PSD va ataca la CCR un posibil proiect de lege adoptat de Parlament care să prevadă amânarea creşterii alocaţiilor pentru copii de la 1 iulie.