Ben-Oni Ardelean, care l-a însoţit pe Vergil Chiţac la NATO: ”N-a avut nicio vină. A fost informat după şedinţa PNL”

”Am fost la Bruxelles, în delegaţia NATO, alături de Vergil Chiţac, un coleg de la USR, alţi doi parlamentari de la PSD şi o doamnă din delegaţie, în perioada 17-19 februarie, deci a trecut aproape o lună. Acolo am interacţionat cu un reprezentant al Franţei, diagnosticat ulterior cu coronavirus. Dar NATO l-a înştiinţat pe Vergil Chiţac abia luni, 9 martie, la ora 14.30, după şedinţa conducerii PNL, BPN-ul care a validat candidaturile pentru alegerile locale. Vergil Chiţac nu are nicio vină. După ce a primit mailul de la NATO, a luat imediat legătura cu medicul. Şi eu mi-am făcut testul şi am ieşit negativ. Oricum, nu cred că de la NATO s-a infectat Vergil Chiţac, pentru că a trecut aproape o lună de atunci”, a explicat senatorul PNL Ben-Oni Ardelean pentru Adevărul.

Vergil Chiţat a participat luni dimineaţă la şedinţa conducerii PNL, unde a fost validat drept candidat pentru Primăria Constanţei.

Senatorul PNL Vergil Chiţac a postat pe Facebook următoarea explicaţie:

”Cronologie (luni, 9 martie)

1. În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât şi mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră;

2. Imediat, am luat legătura cu un medic care s-a interesat la Institutul Matei Balş, am explicat situaţia, şi mi-a spus că, având în vedere lipsa simptomelor specifice la 19 zile după summit, pot sta liniştit;

3. După ora 17:00, medicul a revenit cu un telefon si mi-a transmis că, dacă am simptome specifice, să merg la spital, iar dacă nu am, să merg în izolare la domiciliu şi dacă situaţia se agravează să mă adresez medicilor specializaţi, ceea ce am şi făcut. Menţionez că de luni seara am rămas la domiciliu.”.