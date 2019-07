Barna: „Suntem Game of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României”. Congresul USR a început pe muzică din GoT

„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viaţa mea dinainte. Cred că ştiţi cu toţii secvenţa aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primeşte două pastile, una roşie şi una albastră, şi i se spune «dacă iei pastila roşie te vei întoarce la viaţa ta obişnuită şi vei vedea lucrurile aşa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea aşa cum este ea». La fel a fost şi pentru mine. Am acceptat acea provocare şi am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaţilor, iar în 2017 voi m-aţi ales preşedintele partidului. De atunci şi până astăzi am crescut”, a spus Dan Barna.

Dan Barna a susţinut că Alianţa USR-PLUS are o şansă reală să dea preşedintele României. El le-a spus colegilor prezenţi la Congres că USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul României”.

Congresul USR alege sâmbătă candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. Favorit pleacă actualul lider USR , Dan Barna. În competiţie s-a înscris şi senatorul Mihai Goţiu. De asemenea, Congresul USR va valida modificările la statut, cea mai importantă fiind alegerea preşedintelui partidului de către toţi membrii formaţiunii, nu doar prin votul delegaţilor. Şi PLUS are programată sâmbătă o şedinţă.

