Horoscop miercuri, 10 septembrie. Gemenii învață lecția loialității, iar Fecioarele excelează la locul de muncă

Fie că este vorba de iubire, sănătate sau bani, astrele trimit semnale clare, iar Lorina, astrologul Click!, anunţă schimbări importante la început de toamnă mai multe semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Dați dovadă de fidelitate și vă așteptați ca partenerul să ofere același nivel de loialitate. Aveți suspiciuni? Calmați-vă!

Sănătate - Evitați exercițiile cardio pentru că pun presiune suplimentară pe sistemul sanguin și vă afectează.

Bani - Crește posibilitatea să încasați niște sume de bani de la care v-ați cam luat gândul că o să le recuperați.

Taur

Iubire - Partenerul este îndreptat spre fapte, nu spre vorbe goale, iar acest lucru vă poate crește afectivitatea și aprecierea.

Sănătate - Puteți provoca mari nemulțumiri in anturaj, datorită gândirii idealiste și uneori ilogice. Acest lucru vă indispune.

Bani - Problemele financiare pot căpăta o importanță deosebită, fie prin preocuparea majoră pe o aveți, fie prin reușită.

Gemeni

Iubire - Uitaţi de nevoile celuilalt şi e posibil să se creeze situaţii care să vă pună în poziţii delicate relaţional. Egoismul nu-și are locul într-un parteneriat loial.

Sănătate - Răspundeţi la cromoterapie, aromaterapie şi tot ce presupune senzitivitate ridicată. Profitaţi ca să vă liniștiți psihicul!

Bani - Nu faceţi presupuneri. Dacă nu vedeţi în scris oferta, întrebaţi exact ce este inclus în preţul final.

Rac

Iubire - Datorită unei energii frumoase astrale, în cuplu se atinge, în sfârșit, numitorul comun în discuții.

Sănătate - Jupiter în Rac vă aduce o mare rezistență fizică obținută prin mișcare și rezultate bune ale analizelor.

Bani - Finanțele pe care ați mizat să vină în casă în urma unor colaborări întârzie să apară.

Leu

Iubire - Acționați din instinct și resimțiți o foame interioară de experiențe cu persoane noi. Dacă sunteți singuri, e ok. Dar dacă sunteți în parteneriat, zic să vă mai gândiți.

Sănătate - Starea de iritare poate fi eliberată printr-un antrenament fizic mai intens. Alegeți instructorul potrivit.

Bani - Vă ajută să vă ocupați de sarcinile cotidiene o muzică în surdină, aromaterapia la birou.

Fecioară

Iubire - Nu lăsați partenerul sau prietenii să ia deciziile acum,se pot orienta spre obiective eronate.

Sănătate - Nu risipiți energia. Puteți realiza multe în timp scurt dacă vă organizați timpul.

Bani - Sunteți productiv. Ocupați-vă de sarcini care cer concentrare intensă și atenție la detalii.

