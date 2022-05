Aglomeraţie de candidaţi pentru fotoliul de primar al Sectorului 5. Ultimul pretendent, Octavian Berceanu

Într-un mesaj în care a trimis săgeţi către colegii săi din Bucureşti, Octavian Berceanu, fost şef al Gardei de Mediu, a anunţat că ar vrea să candideze pentru fotoliul de primar la Sectorul 5.

„Lupt să-l întrec la voturi pe deputatul de Suceava. Hai şi tu! Esti din S 5? Oamenii se întreabă cine va candida pentru pozitia de primar al sectorului 5 (...) In 2020, cu votul intern al colegilor USR PLUS, blocaţi ermetic in doua tabere, nu am fost votat intern nici măcar pe o poziţie eligibilă pentru consilier local la S6, pentru că meritocraţia moare când e vorba de interes personal, cum de altfel se întâmplă de 30 de ani încoace”, a scris pe Facebook Berceanu.

Singurul contracandidat care şi-au anunţat public intrarea în cursă este Vlad Popescu Piedone, fiul fostului primar, în prezent deputat PPU, afiliat PSD.

Însă în spatele uşilor închise, şi Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5 în mandatul 2016-2020, i-a anunţat pe colegii din PSD că vrea să candideze, potrivit informaţiilor „Adevărul”.

Şi la USR ar fi dorită o trimitere în cursa pentru fotoliul de primar a lui Alexandru Dimitriu, fost secretar la Justiţie, dar şi fost competitor pentru funcţia locală în septembrie 2020. Dimitriu face parte din grupul PLUS din cadrul USR.