Eugen Tomac cere austeritate pentru demnitari: 50% din salariu să meargă într-un fond de solidaritate. Nu te ţine nimeni cu forţa în poziţia de demnitar

Adevărul: Peste o oră şi jumătate Iohannis va anunţa că România va prelungi starea de urgenţă. Ce părere are PMP despre prelungire?

Eugen Tomac: În mod categoric votăm pentru prelungirea stării de urgenţă. După o lună de stare de urgenţă, au apărut alte probleme. Odată cu prelungirea e esenţial să nu mai facem greşeli de genul celor cu trimis sezonieri în diferite state, ci să se concentrăm pe pornirea unor ramuri din economie. Eu cred că dincolo de orice, au apărut câteva oportunităţi. 1.Suspendarea Pactului de stabilitate. Nu mai avem probleme să angajăm bani pentru finanţarea proiectelor. 2.Nu poţi limita activitatea în agricultură. E esenţial ca în România, pe lângă acest comitet strategic, să avem şi un comitet strategic care adoptă decizii legate de ramuri importante din economie. Dacă nu e un dialog între Guvern, mediu de afaceri, Parlament, bănci şi BNR nu e în regulă. E clar că o să fie o perioadă de recesiune. Dacă nu ne adaptăm în perioada asta şi stăm şi a doua lună, pierdem timp preţios. Trebuie să fructificăm fiecare oportunitate. Bani există şi la băncile din ţară şi la Banca Europeană.

Totuşi, acei oameni nu mai au din ce să trăiască dacă nu pleacă la muncă în Germania.

Pe lângă cei plecaţi în afară, mai sunt 1,5 milioane de oameni fără loc de muncă. De unii cetăţeni pot pleca la muncă în afară. O să se ajungă la populisme. O să vină cel cu chelie din PSD şi o să spună că suntem o colonie. Mi se pare nepotrivit ca cetăţenii români să nu se poată deplasa dintr-o zonă în alta pentru munci agricole, dar pentru afară am făcut concesii. Ni s-a spus că e indicat ca până pe 15 mai cetăţenii să nu se mişte dintr-o ţară în alta. Aşa spunea Comisia Europeană. Era o chestie de principiu. Într-o vreme de criză, când le cerem cetăţenilor să facă sacrifiul, trebuie aplicat tuturor. Nu e un punct de vedere antieuropean, ci un principiu.

Premierul Orban spunea că în perioada următoare cei din sectorul public vor trebui să stea 15 zile acasă. Sunteţi de acord?

Eu sunt adeptul ideii de a exista o abordare unitară. Atât timp cât putem păstra pe oameni în sistem, să o facem. Cred că măsura corectă e diminuarea proporţională pentru toţi. Într-un moment de criză, nu e loc de populisme. Mulţi bugetari se vor supăra pe mine. E corect să ne gândim că decât să lăsăm un procent de bugetari acasă fără un venit, să nu-i lăsăm pe unii să fie fără soluţii. Cred că ar trebui să ne gândim la ajustări de cheltuieli. Altfel ajungem într-un impas pe care cu greu îl vom depăşi. În vreme de criză nu sutn adeptul să-i lăsăm pe unii pe stradă să se descurce. Cheia nu e cu şomajul tehnic, ci să fructificăm oportunităţile pe care le avem. Acum avem oportunităţi uriaşe. UE dă drumul la bani fără număr, cum s-ar spune în popor. Putem începe coonstrucţia celor opt mari spitale. Totul e să avem curaj şi sistemul bugetar să înţeleagă că avem o responsabilitate uriaşă.

Ar trebui diminuate şi salariile demnitarilor?

Da, cred că e o măsură bună. Eu aş fi adeptul ca 50% din salariul meu de parlamentar să meargă spre un fond de solidaritate. În vreme de criză, ei ar trebui să fie modele. Nimeni nu te ţine cu forţa în poziţia de demnitar. E o chestiune de suport moral şi politic pe care aleşii şi cei numiţi trebuie să-l dea în situaţii de criză. Când îţi asumi să fii reprezentant al cetăţenilor trebuie să au curajul să iei asemenea decizii.

Cum va influenţa această pandemie alegerile locale şi parlamentare care probabil vor fi în toamnă?

Vor influenţa mult. Îmi doresc ca dezbaterea politică să fie concentrată pe teme. În general, partidele din opoziţie vine cu proiecte populiste. Noi am venit cu soluţii concrete. Am propus şi insist: transparenţă totală în administraţie. Sunt mulţi bani care sunt cheltuiţi fără a fi combătut coronavirusul. Am cerut ca fiecare instituţie să fie obligate să-şi publice în timp real contractele şi facturile. O asemenea măsură ar frâna excesul privind banul public. Dezbaterea publică pe alegerile din acest an trebuie să se concentreze pe teme concrete. Noi acum avem peste 1500 de primării care nu pot plăti online. Sper ca românii să voteze partidele capabile să vină cu soluţii.