Ştefureac: Dacă marii trădători ai ţarii, deghizaţi în falşi patrioţi, nu s-ar fi opus proiectului Exxon-Petrom, am fi o avut o dublă garanţie de securitate

„Aşadar, ruşii au ocupat Insula Şerpilor, aflata in proximitatea Romaniei (45 km) si a zonei economice exclusive din Marea Neagra. Acum poate se vede mai bine unul dintre cele mai mari acte de tradare nationala din istoria recenta a Romaniei, respectiv blocarea proiectului Exxon-Petrom de exploatare a gazelor de la Marea Neagra in folosul Rusiei si in dauna securitatii energetice si militare a Romaniei. Daca marii tradatori ai tarii, dechizati in falsi patrioti cumparati la bucata, nu s-ar fi opus cu atata indarjire acestui proiect in 2018, astazi am fi avut in apele Marii Negre o platforma economica romano-americana finalizata care ar fi dat si gaz si securitatea militara”, a scris pe pagina sa de Facebook Remus Ştefureac.

Sociologul a explicat faptul că platforma ar fi fost o dublă garanţie, de securitate militară şi energetică:„Pentru ca o platforma Exxon (poate cea mai mare companie energetica americana) in Marea Neagra ar fi functionat atat ca o sursa de energie, cat si ca o garantie de securitate militara, un fel de ”portavion economic” american in apele Romaniei de care nu ar fi indraznit sa se atinga nimeni. Macar in al 12-lea ceas sa grabim acest proiect derulat acum de Petrom si Romgaz, caruia va trebui sa ii oferim o protectie solida”, a completat directorul INSCOP Research