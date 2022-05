69 de membri ai organizaţiei PNL Madrid anunţă că şi-au dat demisia din PNL şi se înscriu în Forţa Dreptei

„Noi, membrii PNL Madrid, am luat această decizie după ce am asistat la încă un simulacru de Congres, ȋn care valorile liberale şi principiile care stau la baza democraţiei au fost călcate ȋn picioare din nou, ştergând orice urmă de liberalism de pe blazonul acestui partid, ce a fost odată onorabil. Într-un simulacru de toată jena, am privit neputincioşi cum a fost înlocuit un preşedinte nereprezentativ cu un alt preşedinte nereprezentativ, iar speranţele noastre ca după aventura "echipei câştigătoare" cu marioneta Florin Cîţu, să putem alege, într-un Congres extraordinar, o altă conducere care să ne reprezinte, au fost spulberate”, spun semnatarii demisiilor.