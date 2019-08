Ce concerte vom putea vedea live pe site-ul Adevărul. Programul transmisiunilor live de la Festivalul „George Enescu“

În prima zi, sâmbătă, 31 august, de la ora 22.30, la Ateneul Român, va putea fi vizionat pe www.adevarul.ro un program sub genericul "La Cetra D`Orfeo -Ay Amor!", în cadrul seriei Concertele de la miezul nopţii. Michel Keustermans semnează conducerea şi aranjamentele muzicale. La concert participă Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Cu câteva excepţii, Adevarul.ro va transmite concertele de după amiază de la Ateneu, „Recitaluri şi concerte camerale“, cele de la Sala Palatului din seria „Mari orchestre“ şi „Concertele de la miezul nopţii“, tot la Ateneu. De joi până duminică, concertele de la Sala Palatului încep la 19:30, iar cele de după amiază, de la Ateneu, la 16:30. În rest, în timpul săptămânii, de luni până miercuri, recitalurile şi concertele camerale încep la ora 17:00, la Ateneu, iar la Sala Palatului. Concertele de la miezul nopţii vor începe toate la ora 22:30, numai între joi şi duminică.

Programul concertelor transmise live pe adevarul.ro:

SÂMBĂTĂ 31 august

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

La Cetra d’Orfeo

„Ay Amor!”

DUMINICĂ 1 Septembrie

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

DIANA DAMRAU soprană

XAVIER DE MAISTRE harpă

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

LUNI 2.09

17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

JOYCE DIDONATO mezzosoprană

DAVID ZOBEL pian

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

MARŢI 3.09 17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA NAŢIONALĂ A RADIODIFUZIUNII POLONEZE

LAWRENCE FOSTER dirijor

SZYMON NEHRING pian, laureat al Concursului Internaţional „Arthur Rubinstein” în 2017

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

MIERCURI 4.09 17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA NAŢIONALĂ A RADIODIFUZIUNII POLONEZE

CRISTIAN MANDEAL dirijor

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

VLADIMIR JUROWSKI dirijor

JOI 5.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ PELLÉAS

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

VLADIMIR JUROWSKI dirijor

CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU”

ION IOSIF PRUNNER dirijorul corului

JULIA FISCHER vioară

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

EUROPA GALANTE

FABIO BIONDI dirijor

VINERI 6.09

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

LAURENCE CUMMINGS dirijor

SÂMBĂTĂ 7.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

JULIA FISCHER vioară

HENRI BONAMY pian

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

ION MARIN dirijor

ALEXANDRA DARIESCU pian

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

LAURENCE CUMMINGS dirijor

DUMINICĂ 8.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN VIENA

HORIA ANDREESCU dirijor

ELISABETH LEONSKAJA pian

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII SERIES

Ateneul Român

ACCADEMIA BIZANTINA

LUNI 9.09

17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ALEXANDER KNIAZEV violonccel

PLAMENA MANGOVA pian

MARŢI 10.09

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA ROMÂNĂ DE TINERET

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ BUCUREŞTI – ION VOICU

ION VOICU dirijor

MIHAELA MARTIN vioară

MIERCURI 11.09

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ ACADEMICĂ DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA

JOI 12.09

ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ ACADEMICĂ DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

LA GRANDE CHAPELLE MADRID

„The Feast of The Resurrection in Piazza Navona”

VINERI 13.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

KREMERATA BALTICA

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN OSLO

VASILY PETRENKO dirijor

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

ORCHESTRA BAROCĂ DIN FREIBURG

SÂMBĂTĂ 14.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN LIÈGE

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN OSLO

VASILY PETRENKO dirijor

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

ORCHESTRA ARMONIA ATENEA

GEORGE PETROU dirijor

DUMINICĂ 15.09

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA NAŢIONALĂ A RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

CORUL ACADEMIC RADIO

PAUL DANIEL dirijor

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

CORUL ŞI ORCHESTRA BAROCĂ DIN FREIBURG

RENÉ JACOBS dirijor

LUNI 16.09

17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

MIDORI vioară

JEAN-YVES THIBAUDET pian

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA ŞI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

FABIO LUISI dirijor

MARŢI 17.09

17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

GERHARD OPPITZ pian

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA ŞI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

MIERCURI 18.09

17.00 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA NAŢIONALĂ DIN LILLE

JOI 19.09

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ST. PETERSBURG

CHRISTIAN BADEA dirijor

CORUL ACADEMIC RADIO

VADIM REPIN vioară

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

SÂMBĂTĂ 21.09 16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ MAHLER

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

MARISS JANSONS dirijor

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

DUMINICĂ 22.09

16.30 RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ DIN BASEL

GIOVANNI ANTONINI dirijor

