Un român şi-a câştigat dreptul la viaţă în instanţă. Ministerul Sănătăţii a făcut recurs şi a pierdut

Procesul a fost deschis de un pacient care nu poate supravieţui fără un anumit tratament postoperator, în valoare de 5.000 de lei lunar şi pe care statul român nu îl asigură gratuit la domiciliu, ci doar în spitale, dat fiind faptul că nutriţia nu face parte din pachetul de medicamente compensate, notează publicaţia Ziare.com.

Văzându-şi viaţă ameninţată, Miron Visarion a decis să se adreseze instanţei.

Conform art. 22 din Constituţia României, "dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate". Miercuri, avocatul Cristian Băcanu anunţă într-o postare pe Internet că procesul s-a apropiat de final şi că era aşteptată decizia definitivă a judecătorilor.

„Ţineţi minte pacientul pe care l-am reprezentat în vara la Curtea de Apel Bucureşti? Instanţa i-a recunoscut dreptul la nutriţie intravenoasă la domiciliu. Omul nu se poate alimenta şi hidrata normal şi atunci depinde de perfuzii zilnice (scumpe) pe care nu şi le poate permite.

Ministerul Sănătăţii a formulat recurs iar azi am avut termen la Curtea Supremă. Ei nu vor că el să trăiască. Sau nu le pasă. Sau au lucruri mai bune de făcut. Cine ştie? Aştept decizia care va stabili azi sau mâine dacă omul are gatantat dreptul la viaţă.. sau nu. Noi cei din sala de judecată am ţinut în mâini viaţă unui om - asta da greutate. Avocăţeşte, am făcut tot ce se putea face. Acum mingea este la judecători", scria miercuri Cristian Băcanu.

Joi, acesta a anunţat că a câştigat.

"Am câştigat! (...) Instanţa a respins recursul formulat de Ministerul Sănătăţîi şi de CNAS împotriva unei Sentinţe provizorii pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Curtea de Apel stabilise în vara că Statul Român nu şi-a respectat obligaţia constituţională de a proteja viaţă acestui om şi a obligat autorităţile competenţe să ii asigure tratament şi hrană perfuzabila.

Poziţia Ministerului Sănătăţîi (condus de doamna Pintea - PSD) a fost că pacientul nu are dreptul de a primi alimentaţie perfuzabila la domiciliu. Totodată, acesta nu putea fi nici spitalizat pentru tot restul vieţii (...)", a scris Cristian Băcanu pe Facebook.