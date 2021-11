Îl puteţi citi în finalul acesti articol. Pregătiţi-vă pentru un şoc real şi profund.

Este teribil, foarte bine şi profesionist realizat, oricum teribil de impresionant pentru lectorul strâin, mai ales dacă, neştiind nimic sau aproape nimic despre România, doreşte s-o aşeze în contextul deschis de noua Strategie europeană împotriva anti-semitismului elaborată de Comisia Europeană şi dată publicităţii în urmă cu câteva zile. Acest context nu este numai teretic motivat de corectitudinea politică cu care instituţiile europene încearcă să facă ceva concret pentru a arăta că se ia poziţie urgentă împotriva "tendinţei îngijorătoare şi în creştere a sentimentelor anti-semite". Dacă ar fi doar atât, atunci încă ar fi bine deoarece şi până acum s-a mai vorbi despre asta şi rezultatele au avut valoarea de piaţă a unei cepe degerate. În opinia mea, liderilor europeni de acum chiar li s-a făcut frică, coşmarul fiind că în plină suprapunere de crize, se pot repeta fenomene sociale şi reînflori mentalităţile sinistre de demult. Oricum, în urmă cu doi ani, se spunea că asta ar putea fi perspectiva dominantă pentru ţări europene care, în acest domeniu, navighează în continuare în zona crepusculară. Asta ziceau cei de la PEW RESEACH CENTER, una dintre sursele cele mai consultate şi considerate ca resursă extrem de veridică pentru fundamentarea marilor politici sociale, europene în cazul nostru.

Altă porcărie la adresa poporului nostru, blând, primitor şi tolerant?

Chiar n-ar mai conta dacă anti-semitismul ar fi dezvoltat şi rămas doar în regiunea asta, aici unde totul este ciudat, exotic şi neconform. Occidentul a trăit destul de mult tip în iluzia că excentricităţile Orientului sunt legate de sărăcie şi mentalităţile primitive asociate ţăilor de la capătul lumii, finis terrae. Numai că, de data asta în ţările occidentale, încep să apară semnale asociate epocii de ridicare a partidului nazist şi de formare unităţilor sale de sprijon ideologic nu numai în Germania. Îceputurile nazismului inspiraseră organizaţii de adepţi entuziaşti în mai multe ţări europene şi în SUA, odată cu formularea unor ideologii naţionale de sprijin.

In an amazing gesture of solidarity with Palestine, LSE students coming together to challenge those who deny the Palestinian existence, reject the right to a state of Palestine and are complicit in Israeli apartheid policies.#FreePalestine🇵🇸 pic.twitter.com/pKltrOzn2q