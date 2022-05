Sentinţa finală în dosarul „Colectiv”. Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Patronii clubului, pedepse între 6 şi 11 ani

UPDATE - Prima reacţie a lui Piedone după condamnare: „Eu am crezut în dreptate, se pare că dreptatea o găseşti în ceruri”

„Dacă aş putea să învii cele 64 de victime, nu aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi în spatele paravanului. Mă duc cu demnitate, cu onoare şi respect. Dacă Justiţia a considerat asta...trăim pe pământ, nu în ceruri. Sunt vinovaţi pentru tragedie. Nu spun eu cine, dar Cristian Popescu Piedone, azi, cu 4 ani condamnare cu executare... Aş fi lăsat capul în jos, dar nu, îl ţin şi mai sus. Familia e cea care îmi dă putere. (...)

Nu vreau să jignesc familiile, cum v-am spus, (...) dacă acei părinţi cred că eu le-am omorât copiii, aşa să îi ajute Dumnezeu. Nu voi conteni să lupt. (...) Am luat-o ca atare, mă duc să mă predau, nu voi fugi din ţară. Eu am crezut în dreptate, se pare că dreptatea o găseşti în ceruri, nu pe pământ. Toţi primarii din România aşa fac, aşa semnează. Nu vâ gândiţi că vine cineva şi verifică. Rolul primarului e să se ducă la puşcărie când deranjează. Trăiţi în România. Mai bine slugă în altă ţară, decât în genunchi în ţara ta”, a declarat edilul Sectorului 5 după pronunţarea sentinţei.

***

Curtea de Apel a pronunţat sentinţa finală joi, după o şedinţă cu uşile închise. Judecătorii au hotărât ca fostul primar al Sectorului 4 şi actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, să fie condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz an serviciu. Concret, Piedone este condamnat pentru că a semnat autorizaţia de funcţionare a Clubului Colectiv.

„În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public”, potrivit minutei Curţii de Apel Bucureşti.

Ce sentinţă au primit patronii clubului, pirotehniştii şi pompierii

Patronii clubului, Paul Gancea, Alin Anastasescu şi Costin Mincu, au primit între 6 şi 11 ani de închisoare. Gancea a fost condamnat la 6 ani şi patru luni de închisoare, Anastasescu a primit 11 ani şi 8 luni de detenţie, iar Mincu 8 ani.

„În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte cele trei pedepse urmând ca inculpatul Gancea Paul Cătălin să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 4 luni (o treime din 4 ani), în total 6 ani şi 4 luni închisoare. (...) În baza art. 38 alin. 1 raportat la art.39 alin.1 lit.b, Cpen., contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul Anastasescu George Alin urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1 an si 8 luni, în total 11 ani si 8 luni inchisoare. (...) În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte cele trei pedepse urmând ca inculpatul Mincu Costin să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 6 luni închisoare pe care o sporeşte cu 1 an şi 6 luni (o treime din 4 ani şi 6 luni), în total 8 ani închisoare”, potrivit sursei citate.

Pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise au primit pedepse de câte 6 ani şi zece luni. Totodată, pompierii ISU Antonia Radu şi George Matei au fost condamnaţi la 8 ani şi 8 luni de închisoare fiecare.

De asemenea, în cazul Danielei Niţă, proprietara firmei de articifii, procesul a încetat pentru că aceasta a decedat, iar directorul societăţii, Cristian Niţă, a primit 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri.

Piedone, înainte de pronunţare sentinţei: „Nu am niciun regret”

Cristian Popescu Piedone a declarat joi, în timp ce aştepta decizia Curţii de Apel Bucureşti, în dosarul „Colectiv, în care este inculpat, că a spus o rugăciune atunci când s-a trezit şi s-a dat cu mir, explicând că nu crede în nimic, ci doar în Dumnezeu.

„Nu am niciun regret, am semnat în condiţiile legii. Vreau să răspund pentru ceea ce fac, nu pentru ce n-am făcut. Ce s-a reglementat? Nimic. Vidul de legislatie persistă. Vezi un afis, intri pe propria ta raspundere. Azi justiţia îşi va spune cuvântul şi Dumnezeu. Orice s-ar întâmplă astăzi, mă vedeţi capul sus, merg înainte. După ce am zis tatăl nostru şi mi-am dat cu mir, cel mai rău îmi pare că nu am fost atât de ordinar, jigodie, raportat la cei care sunt acum în viaţa publică”, a spus Piedone.



De la începutul anului 2022, pronunţarea definitivă a fost amânată de patru ori. Pe 21 decembrie 2021, instanţa a stabilit că pronunţarea hotărârii în dosarul „Colectiv” va avea loc pe 3 ianuarie 2022. Curtea de Apel a amânat ulterior pronunţarea pentru 3 martie, iar apoi pentru data de 15 aprilie, după ce magistraţii au explicat că mai aveau nevoie de timp pentru deliberare. Nici în aprilie nu a fost tranşat dosarul, decizia fiind amânată pentru 3 mai şi, mai apoi, pentru data de 12 mai.

În urma incendiului izbucnit în clubul Colectiv pe 30 octombrie 2015, 65 de tineri au decedat, iar peste 180 de persoane au fost rănite. La acel moment, primar al Sectorului 4 era Cristian Popescu Piedone, acesta demisionând la câteva zile după tragedie. Ulterior, a fost pus sub învinuire, însă la alegerile locale din 2020 a obţinut un nou mandat de primar, de data aceasta la Sectorul 5.