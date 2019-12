Schimbare majoră pentru medicii care vor face rezidenţiatul. Ce dispune noua OUG

Guvernul a aprobat, aseară, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

OUG s-a aprobat la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi are drept scop rezolvarea crizei medicilor rezidenţi din spitale.

Pregătirea în rezidenţiat se va putea face în spitale publice cu medici care nu sunt profesori la facultăţile de Medicină, în spitale private, dar şi în cabinetele medicilor de familie. Acestea sunt prevederile Ordonanţei de Urgenţă.

Medicii rezidenţi efectuează un stagiu de pregătire între 3 şi 6 ani, în funcţie de specializare. Acest stagiu de rezidenţiat era efectuat doar în spitalele universitare sau clinice, care au contracte cu universităţi de Medicină.

"Am găsit o soluţie europeană pentru a lărgi baza de formare pentru aceşti tineri minunaţi", a declarat miercuri dimineaţă ministrul Sănătăţii, Victor Costache. El spune că această măsură era necesară deoarece "creşterea salariilor a fost un prim pas, dar exodul medicilor a continuat".

Iată ce prevede noua OUG? "Pregătirea...se va defăşura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare şi unităţi medico-militare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale. De asemenea, pregătirea în rezidenţiat se va putea desfăşura şi în cadrul unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condiţiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor şi condiţiile de pregătire în rezidenţiat aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii".

Actul normativ mai stabileşte reglementări privind coordonatorii de program în rezidenţiat, responsabilii de formare, drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor sanitare, dar şi rezidenţilor.

"Pot spune că, împreună cu echipa mea, am îndeplinit primul obiectiv stabilit şi anunţat, conform programului de guvernare. Am reuşit ca, într-un timp record, să organizăm în bune condiţii concursul de intrare în Rezidenţiat şi să salvăm o generaţie de specialişti în condiţiile în care înregistrăm o lipsă a resursei umane în sistemul sanitar. Prin reglementările de astăzi eliminăm inechităţile existente elaborând cadrul legal care dă posibilitatea formării unui număr mai mare de specialişti atât în sistemul public, cât şi în unităţi sanitare private şi instituţii de învăţământ superior particulare acreditate care îndeplinesc toate condiţiile de pregătire. Astfel, toţi cei care au obţinut la concurs peste 60% din punctajul pe domeniu, vor intra în pregătire. Avem înregistrat un record privind numărul de rezidenţi pe care-l vom pregăti, estimam 7159 rezidenţi, în România şi sperăm ca efectele să se vadă în câţiva ani. Sunt primele măsuri concrete pe care le luăm pentru a stopa criza resursei umane calificată din domeniul medical. Am reuşit acest lucru în condiţiile în care anul acesta s-a înregistrat un record de participare la Rezidenţiat. Asta înseamnă că ne pasă de următoarele generaţii care ne vor înlocui", a declarat ministrul Sănătăţii, Victor Costache.