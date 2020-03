Război chino-germano-italian la Bucureşti. Miza: trenuri de mare viteză pentru România

UPDATE: Curtea de Apel Bucureşti a respins luni, 16 martie, contestaţiile Siemens şi Alstom la licitaţia pentru 80 de trenuri noi în România. Anterior acestor contestaţii, prin care s-a cerut eliminerea chinezilor, era declarată pe primul loc oferta asocierii CRRC Qingdao Sifang - Astra Vagoane Călători.



„Respinge excepţia tardivităţii parţiale a unora dintre criticile formulate prin plângerea depusă de Alstom Ferroviaria S.p.A. Respinge excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei de interes referitoare la plângerea formulată de Siemens Mobility SRL. Respinge plângerile, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.03.2020”, se arată în minuta instanţei.

Marii producători de trenuri Qing Sifang Co LTD (China), Siemens Mobility (Germania) şi Alstom Ferroviaria (Italia) au calitatea de petenţi într-un proces care are ca obiect litigii privind achiziţiile publice, deschis la Curtea de Apel Bucureşti împotriva Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF).