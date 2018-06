Procesul în care fosta şefă DIICOT Alina Bica este judecată alături de fostul ministru Adriean Videanu se apropie de final

Aceeaşi judecători au susţinut în motivarea sentinţei că declaraţiile de martor ale procurorilor DIICOT în acest caz au fost decisive în a demonstra modul în care Bica l-a favorizat pe Tender. În primul rând, Bica l-ar fi schimbat pe procurorul de şedinţă care intra în dosarul Rafo Carom, Mirel Rădescu. Decizia de schimbare a acestuia ar fi venit după ce Rădescu i-a comunicat fostei şefe a DIICOT că în în dosarul Rafo –Carom se preconizează obţinerea unei condamnări de cel puţin 15 ani închisoare. Rădescu s-a arătat nemulţumit de îndepărtarea sa din dosar, în faţa şefei sale de Serviciu, Silvia Ştefănescu, care i-ar fi replicat într-o şedinţă de lucră că: „Aşa a vrut Alinuţa”. Dosarul Rafo-Carom a fost redistribuit procuroarei Ionela Curelaru.



Magistraţii au precizat că în aceste condiţii, este greu de crezut că înlocuirea procurorului de şedinţă care reprezentase DIICOT la termenele de judecată timp de 6 ani, într-o cauză cu un grad ridicat de complexitate şi în care cercetarea judecătorească se apropia de final, putea fi decisă chiar de acesta sau de către şeful său direct”.





Procurorul Mirel Rădescu a depus mărturie şi în faza de apel a procesului. Acesta a povestit cum după numirea Alinei Bica în funcţia de şefă a DIICOT a fost chemat în birou la aceasta şi i s-a cerut să explice situaţia dosarului Tender-Carom, posibila evoluţie a dosarului şi soluţia pe care acesta o întrevede. „În cauza Tender-Carom i-am spus inculpatei Alina Bica ca în opinia mea, tender Ovidiu ar putea primi o pedeapsa de 15 ani de închisoare cu executare”, a declarat martorul.





„În luna august 2013 în timp ce mă aflam în concediu am primit pe mail de la procurorul şef al serviciului judiciar, Silvia Stefănescu, un tabel din care reieşea că dosarul Tender-Carom nu se mai regăsea pe tabelul respectiv, de unde am tras concluzia că nu voi mai participa ca şi procuror de sedinţă. Menţionez că până la data respectivă se administrase probatoriu în proporţie de 80%”, a continuat acesta. „Am discutat telefonic cu Silvia Stefănescu pe care am întrebat-o de ce nu mai particip în dosarul Tender-Carom, şi aceasta mi-a spus: Aşa a vrut Alina Bica, fără a-mi oferi alte explicaţii”, a punctat acesta.





„În luna septembrie 2013 am avut o discuţie cu procurorul Silvia Ştefănescu care mi-a spus că inculpata Bica Alina i-a cerut să facă o reechilibrare a dosarelor pentru fiecare procuror de şedinţă. Aceasta ar fi fost explicaţia pentru care eu nu am mai intrat în dosarul Tender-Carom. În realitate însă am intrat, ca procuror de şedinţă, în mult mai multe dosare, astfel că nu poate fi vorba de o reechilibrare, din toate dosarele doar acest dosar fiind-mi luat. Nu cunosc ca vreunui alt coleg de-al meu să i se fi luat vreun dosar în care participase anterior ca procuror de şedinţă”, a mai declarat acesta.





Ovidiu Tender, aflat în prezent în închisoare unde execută o pedeapsă de 12 ani şi şapte luni primită în dosarul "RAFO - Carom", a fost audiat în calitate de martor-denunţător la ultimul termen din acest dosar.



Tender a relatat că Alina Bica, cea care întocmise rechizitoriul în dosarul "RAFO - Carom", i-a promis că îl va ajuta, după ce ea a devenit şefă la DIICOT, în sensul în care va cere o pedeapsă cu suspendare în timpul judecării procesului la Tribunalul Bucureşti.

În schimbul acestui ajutor, Tender a spus că i-a oferit cadouri Alinei Bica de ziua ei, respectiv un ceas Rolex şi o poşetă.

"I-am făcut cadouri de ziua ei, un ceas Rolex, cred, care costa 5.000 de euro, şi o poşetă - de câteva mii. A fost o plăcere pentru mine să îi dau cadouri, pentru că s-a oferit să mă ajute. Cred că ea s-a oferit să mă ajute pentru că se ştia culpabilă. Cred că Alina Bica a fost butonul cuiva şi a fost obligată să îmi facă dosarul. Este omeneşte să ajuţi un om pe care l-ai nenorocit, ştiind că nu este vinovat. (...) Ceea ce îmi amintesc este că ceasul dat Alinei Bica l-am cumpărat de la Paris. Nu îmi amintesc dacă eu i-am oferit cadourile. Soţia mea mi-a spus că ceasul şi poşeta au ajuns la Alina Bica. Din câte îmi amintesc, soţia mi-a spus că ceasul Rolex l-a văzut la mâna surorii Alinei Bica", a precizat Tender.





În ianuarie 2017, Alina Bica a mai primit o condamnare la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenţii pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu. Curtea Supremă este aşteptată să pronunţe o sentinţă definitivă şi în acest dosar.







Fosta şefă a DIICOT a părăsit România şi se află în Costa Rica. La ultimele termene, avocatul Alinei Bica, aflată în prezent în Costa Rica, a depus mai multe cereri pentru ca fosta şefă DIICOT să fie audiată în acest dosar prin videoconferinţă sau comisie derogatorie. Acesta a invocat mai multe motive care să justifice absenţa clientei sale de la audieri, de la motive de sănătate la invocarea statutului de refugiat politic. Judecătorii de la Curtea Supremă au respins toate aceste cereri considerând că documentele depuse de avocatul fostei şefe DIICOT nu dovedeau imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces şi nici că ar beneficia de statutul de refugiat.



Judecătorii Curţii Supreme care s-au pronunţat în pe fond în acest dosar au susţinut că fosta şefă a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Alina Bica, a pus la cale un plan minuţios de îngreunare a tragerii la răspundere penală a milionarului Ovidiu Tender, judecat în dosarul Rafo-Carom. În acelaşi dosar, Bica a fost achitată pentru favorizarea fostului ministru al Economiei, Adriean Videanu.