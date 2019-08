Paznic la roşii: şarpe fotografiat în Kaufland Sfântu Gheorghe. Explicaţia reprezentanţilor hipermarketului

Clienţii supermarketului Kaufland din Sfântu Gheorghe au avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care au vrut să cumpere roşii: printre cutii, se plimba un şarpe. Cumpărătorii au alertat de urgenţă personalul hipermarketului, iar reprezentanţii Kaufland au au explicat cum a fost posibilă apariţia şarpelui în magazin.

„Situaţia din magazinul din Sfântu Gheorghe (Covasna) a fost remediată în jurul orei 15,00, la câteva minute după ce a fost semnalată. Am retras pe loc marfa, am igienizat urgent zona şi am restabilit toate standardele igienico-sanitare din magazin.

În urma primelor verificări, am aflat că şarpele ieşise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele şi fructele sunt plasate în cutiile în care vin de la furnizor. Am retras imediat de la comercializare loturile de smochine proaspete din toate magazinele şi am contactat furnizorul pentru explicaţii. În acest moment, toate cutiile ce provin de la acest furnizor sunt controlate unu la unu, iar smochinele care se vor livra în magazine începând de mâine vor fi sigure. Am demarat un control amănunţit pe întregul lanţ furnizor – magazin. Vă asigurăm de toată implicarea echipelor noastre pentru afla cum s-a întâmplat aşa ceva”, au transmis reprezentanţii Kaufland pentru redacţia We Radio din Sf. Gheorghe.

