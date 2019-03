UPDATE Kovesi, citată azi la Secţia Specială în dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa

Procuroarea Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader la şefia DNA, i-a deschis două dosare penale Laurei Codruţa Kovesi. Dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa, deschis în urma unui denunţ depus de Sebastian Ghiţă, unde o acuză că ar fi luat „mită” constând în plata a 68.000 de euro pentru aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa, fugit în Indonezia ca să scape de închisoare. Kovesi a fost pusă sub acuzare pentru 3 infracţiuni: luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă. Cel de-al doilea dosar, îi vizează pe procurorii de la DNA Ploieşti, în care Kovesi este urmărită penal pentru două infracţiuni: constituire de grup infracţional organizat şi complicitate la represiune nedreaptă.

Acuzaţiile oficiale aduse fostei şefe DNA

Concret, procurorii SIIJ susţin că Laura Codruţa Kövesi ar fi pretins şi primit, în cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la omul de afaceri Sebastian Ghiţă pentru extrădarea din Indonezia a fostului director al FNI Nicolae Popa. SIIJ mai susţine că, în perioada 2010 - aprilie 2011, în calitate de procuror general la acea dată, Kövesi ar fi implicat instituţia pe care o conducea în procedura extrădării lui Nicolae Popa, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În ceea ce priveşte cea de-a treia acuzaţie care i se aduce fostei şefe DNA, cea de mărturie mincinoasă, procurorii SIIJ susţin că aceasta a fost audiată, în calitate de martor în data de 10 aprilie 2017 într-un dosar penal, „prilej cu care ar fi declarat în mod nereal că relaţia pe care a avut-o cu persoana vătămată (Sebastian Ghiţă - n.r.) a fost o relaţie pur instituţională, negând existenţa unei relaţii private, deşi această relaţie ar fi constituit o împrejurare esenţială pentru cauza penală”.

Reacţia fostei şefe a DNA

Fosta şefă a DNA a negat vineri toate aceste acuzaţii, susţinând că este hărţuită de mai bine de doi ani şi că are 18 plângeri penale pe numele ei. De asemenea, ea a precizat că dosarul penal îi va afecta candidatura la poziţia de procuror şef european. „Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare. Nu sunt adevărate acuzaţiile de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă. Acuzaţiile sunt făcute de un inculpat dintr-un dosar DNA. Nu am avut niciun fel de atribuţii legate de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia”, a spus Kövesi la ieşirea de la audieri.