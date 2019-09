IT-iştii rămân cei mai bine plătiţi angajaţi din România. Cum continuă topul

„Un programator câştigă între 1.000-3.000 de euro în funcţie de vechime şi firmă, însă pe măsură ce urcă în funcţii de conducere poate să treacă de 5.000 de euro lunar”, arată raportul eJobs. Totuşi, comparativ cu celelalte ţări din sud-estul Europei, în România angajaţii din IT au cele mai mici salarii. Salariile din domeniu sunt mai mici chiar şi decât cele din Bulgaria, în contextul în care aici salariile sunt, în medie, mai mici decât la noi. „Numărul tot mai mare de joburi în IT, perspectivele de avansare rapidă, dar şi pachetele salariale şi extrasalariale sunt principalele motive pentru care acest domeniu a intrat, în ultimii doi ani, pe primele locuri în topul celor care strâng, de la lună la lună, cel mai mare număr de aplicaţii din partea candidaţilor”, transmit specialiştii de la eJobs. În prima jumătate a anului 2019 au fost înregistrate peste 500.000 de aplicări pentru joburile din IT.

Salariile din domeniul juridic sunt pe locul doi în top, cu venituri medii lunare de 4.571 lei. Notarii şi avocaţii rămân printre cei mai bine plătiţi angajaţi din acest domeniu, veniturile acestora pot ajunge în unele luni şi la 20.000-30.000 de euro, potrivit sursei citate. Nici magistraţii nu sunt de neglijat din punct de vedere al salariului. Marian Enache, judecătorul CCR în vârstă de 65 de ani, este magistratul care încasează cel mai mare salariu din România. Acesta câştigă lunar 812.982 de lei pe lună, din pensia de stat, pensia de avocat, indemnizatia de fost parlamentar şi din indemnizaţia de revoluţionar.





Salariile din domeniul bancar completează acest top trei, venitul mediu fiind de 4.226 lei pe lună, iar pe funcţiile de conducere salariile pot trece şi de 3.000-4.000 de euro. Directorii de bancă comercială pot câştiga chiar şi 10 000 de euro pe lună, iar unul de sucursală ajunge şi la 3.500 de euro pe lună, se arată în studiul eJobs. Potrivit Ziarului Financiar, ING Bank plăteşte cele mai mari salarii, fiind urmată de Banca Transilvania şi Garanti Bank. Astfel, dacă salariu mediu net în cadrul ING Bank ajunge la 8.300 de lei net pe lună, la popul opus se află CEC Bank, cu o medie de 3500 de lei.





Care sunt cei mai căutaţi candidaţi pe piaţa muncii





CV-urile candidaţilor din grupa de vârstă 36-45 de ani activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro au strâns, de la începutul anului şi până acum, aproape 3,2 milioane de vizualizări, situându-se, astfel, în topul preferinţelor angajatorilor din România. Sunt urmaţi de cei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani, ale căror CV-uri au fost vizualizate de aproximativ 2,5 milioane de ori şi de cei din categoria 18-24 (812.000 de vizualizări). Candidaţii cu vârsta sub 18 ani au adunat cel mai mic număr de vizualizări – 18.500.





„La nivelul candidaţilor, există o percepţie generalizată potrivit căreia angajatorii caută doar oameni foarte tineri, care, fiind la început de drum, au aşteptări ceva mai mici şi care pot fi mai uşor formaţi, de la zero. Cu toate acestea, iată că datele arată că anul 2019 a fost, totuşi, anul specialiştilor, al candidaţilor maturi, cu experienţă. Companiile au căutat intens oameni care să vină cu un know-how solid pe care să-l implementeze în companii”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: