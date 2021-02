Funeriu, catalogat drept „nazist” şi „cretinoid” de liderii ONG-urilor de rromi după ce le-a acuzat că „papă” sume colosale de bani

„Din păcate, astăzi, rromii, copiii romi, tinerii rromi şi majoritatea adulţilor rromi trăiesc un alt fel de robie decât cea anterioară lui 1856”, a scris Funeriu pe Facebook, dând ca exemplu copiii şi femeile care sunt victimele traficului de fiinţe vii, sub ochii îngăduitori ai autorităţilor, potrivit G4Media

Funeriu a criticat şi practica des întâlnită a cumpărării voturilor rromilor: ”Robia fizică şi legalizată a fost înlocuită de robia de facto faţă de un şmecher din propria lor comunitate, faţă de un sistem mângâiat pe creştet de politicienii pentru care a negocia voturile comunităţii cu un bulibaşă veros e mai simplu decât a câştiga onest voturile oamenilor liberi”.

În plus, fostul ministru a acuzat asociaţiile de rromi: ”peste tot acest sistem de înrobire de facto a rromilor veghează cu spor constelaţia oengistă care papă sume colosale de bani din care doar o mică parte ajung la cei care au nevoie. O constelaţie oengistă care, de fapt, face trafic cu mizeria unor oameni care nu sunt cu nimic mai prejos decât alţii, născuţi mai albi la piele, şi care merită o soartă mai bună”. El a adăugat că ”am cunoscut şi oengeuri care fac treabă bună”.

Mihai Neacşu, director al Centrului Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher, a scris pe Facebook despre Funeriu: ”Un nazist. Vom face sesizare la CNCD”

Şi Magda Matache, fosta fostă directoare executivă a Centrului Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS şi actual instructor la Center for Health and Human Rights din cadrul Harvard School of Public Health, l-a catalogat pe Facebook drept nazist: ”Acest nazist nu are nici macar bunul simt sa taca in zi de commemorare. Plangeri, scrisori catre partidul lui iubit si catre PE?”