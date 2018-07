Filmul „operaţiunii“ de proporţii a Poliţiei: cum au fost „arestate“ plăcuţele de înmatriculare anti-PSD

Răzvan Ştefănescu, proprietarul autoturismului Audi înmatriculat în Suedia cu numere de înmatriculare anti-PSD a rămas, ieri dimineaţă, fără permis de conducere şi riscă să facă chiar închisoare, pe motiv că ar fi circulat cu o maşină cu numere ilegale în România. Oficialii Poliţiei au încercat să explice decizia de a-l sancţiona pe şofer, dar în loc să lămurească lucrurile, au aruncat şi mai multă confuzie în jurul cazului.

Concret, directorul adjunct al Direcţiei Poliţiei Rutiere, comisarul Marian Badea, a invocat Convenţia ONU de la Viena, din 1968, care stipula, la momentul ratificării de către România (în 1980 – printr-un decret dat de Nicolae Ceauşescu-n.r.), că numerele de înmatriculare trebuie să aibă în componenţă neapărat şi cifre. Ceea ce nu ştia oficialul Poliţiei este că în 2016, ONU a modificat Convenţia, iar acum permite şi numere de înmatriculare formate doar din litere.

Răzvan Ştefănescu este cetăţean român cu rezidenţă în Suedia, plecat din ţară în urmă cu doi ani şi jumătate. El lucrează în Suedia ca şofer pe camion. În urmă cu două săptămâni a venit în vacanţă în România cu autoturismul proprietate personală la care avea numerele de înmatriculare anti PSD. „Am fost oprit de mai multe ori, însă niciodată nu m-au pus să le schimb. M-au oprit vineri în Craiova, dar nu mi-au făcut nimic. Mi-au cerut actele, le-au verificat şi mi-au spus că m-au oprit pentru că numărul e ciudat, dar că totul e în regulă. Apoi mi-au urat drum bun”, a povestit tânărul.

Filat de poliţişti în trafic

După ce poza cu numărul de înmatriculare a făcut vâlvă pe Facebook, Poliţia a decis să intervină mai dur. Aşadar, ieri dimineaţă, Răzvan a sesizat că este filat. Pleca la mare şi călătorea cu fiul său în vârstă de 8 ani. A fost tras pe dreapta.

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile şi că trebuie să scot plăcuţele. Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat“, a povestit Răzvan Ştefănescu, care a precizat că avea la el şi au al doilea rând de numere, dar că poliţiştii nu i-au dat voie să le schimbe. Potrivit legislaţiei suedeze, maşinile pot folosi două rânduri de numere de înmatriculare - unul principal, iar altul care poate fi personalizat. Plăcuţele personalizate sunt valabile în afara graniţelor ţării, cu condiţia să fie însoţite de documente oficiale pentru plăcuţele originale.

Însă când au decis să-l sancţioneze, poliţiştii români au invocat articolul 334 din Noul Cod Penal - Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Potrivit al. 4, „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Poliţiştii au mai invocat, de asemenea, Convenţia ONU de la Viena, conform căreia numerele de înmatriculare trebuie să conţină fie doar cifre, fie litere şi cifre.

Poliţiştii nu ştiau că documentul a fost modificat în 2016, Convenţia permiţând acum circulaţia cu numere de înmatriculare formate doar din litere.

În plus, Poliţia precizează că s-ar fi consultat cu colegii lor din Suedia, care le-ar fi confirmat că numerele de înmatriculare respective nu sunt valabile decât pe teritoriul naţional. Pe Facebook însă Ambasada Suediei la Bucureşti i-a contrazis pe poliţişti, arătând că plăcuţele de înmatriculare personalizate sunt valide pentru călătoriile în toată Uniunea Europeană, nu doar pe teritoriul naţional.

Ulterior, misiunea diplomatică a revenit cu precizări: şoferul poate folosi plăcuţele personalizate, dacă nu încalcă legislaţia statului respectiv.

„Potrivit Agenţiei de Transport Suedeze, plăcuţele de înmatriculare personalizate sunt valabile pentru transportul în afara graniţelor Suediei. Proprietarii plăcuţelor de înmatriculare personalizate ar trebui să ia cu ei şi numerele originale, pentru a le putea schimba în cazul în care ţara unde călătoresc nu acceptă plăcuţele personalizate. Fiecare ţară decide ce tip de vehicule pot circula pe teritorul respectivei ţări. Autorităţile suedeze nu pot influenţa ce vehicule sunt lăsate să circule pe drumurile unei ţări“, a precizat Ambasada Suediei.

O să tot vedeţi mesajul de pe plăcuţele pe care tocmai le-aţi ridicat

Potrivit analiştilor, dosarul penal intentat lui Răzvan are un substrat politic. „Dintr-o acţiune excentrică, maşina cu plăcuţe suedeze a devenit o chestiune cât se poate de politică şi de serioasă. Doar dacă luăm ca etalon iritarea lui Liviu Dragnea şi încercarea Olguţei Vasilescu de a opri maşina la Craiova şi ne e de-ajuns să vedem cât de mult suferă PSD atunci când este ruşinat public. Şi este la fel de evident că Poliţia Romană a primit ordin să rezolve cumva situaţia. Dacă ar fi avut cadru legal, garantat maşina nu ar fi intrat în România şi nu s-ar fi plimbat peste tot. Dar iritarea a devenit atât de mare încât pare că gestul de a-i confisca plăcuţele omului şi de-ai lua carnetul are o nuanţă perfectă de abuz. Probabil că lucrurile vor ajunge cu siguranţă în instanţă şi vom avea un dosar care se va chema M**e PSD“, este de părere analistul Dan Ionescu.

Specialiştii în Drept acuză un abuz al autorităţilor. Avocatul Daniel Fenechiu spune că, prin folosirea combinaţiei de litere obscene, şoferul a încălcat legea, dar fapta sa este o simplă contravenţie, nu infracţiune. „Ce face azi Poliţia şi Parchetul este un abuz şi mai devreme sau mai târziu vor răspunde. Conduita şoferului încalcă într-adevăr ordinea publică şi morala publică. Numerele sunt valabile, dar cu condiţia să nu contravină legislaţiei statului în care sunt folosite. Este un abuz, pentru că nu vorbim totuşi de o infracţiune, ci de o simplă contravenţie. Numerele sunt valabile în Europa, dar cu condiţia să nu contravină legislaţiei statului în care sunt folosite. În acest caz, au fost încălcate prevederile Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Dacă Poliţia de Frontieră şi-ar fi făcut datoria, l-ar fi oprit la graniţă şi l-ar fi spus să-şi schimbe numerele“, a explicat specialistul.

Poliţia, criticată pe Facebook

Inculparea lui Răzvan Ştefănescu a stârnit un val de critici şi pe pagina de Facebook a Poliţiei Române. „Aşa se face? Când PSD-ului nu îi convine ceva, dispare. Numai am pic de respect pentru poliţia română, acum sunteţi nişte nimeni pentru mine”, a scris un utilizator de Facebook.

Altcineva susţine că prin demersul Poliţiei de a reţine plăcuţele de înmatriculare, mesajul anti-PSD se va propaga: „O să tot vedeţi mesajul de pe plăcuţele pe care tocmai le-aţi ridicat, peste tot prin ţară. Ceva cu PSD“.

Reacţia poliţiei: „E o premieră pentru ţara noastră”

Poliţiştii au explicat de ce i s-a deschis şoferului dosar penal abia acum şi de ce nu i s-a spus anterior că nu are voie să circule cu astfel de numere pe teritoriul României.

Convenţia de la Viena prevede cum sunt numerele de înmatriculare, care trebuie să fie formate din litere şi cifre, iar numerele personalizate nu sunt permise în România, spun poliţiştii. Aceştia adaugă că nu au luat nicio măsură până când nu au primit răspuns de la autorităţile din Suedia, de aceea bărbatul a fost lăsat să intre în ţară şi a fost lăsat să circule pe drumurile din România. Când s-a stabilit că nu are voie să circule cu aceste numere, şoferul a fost oprit în trafic şi dus la poliţie, au explicat poliţiştii într-o conferinţă de presă.

„Este o premieră pentru ţara noastră şi din acest motiv am solicitat sprijinul partenerilor străini prin intermediul canalelor de comunicare pe care le folosim în mod constant. Este o situaţie inedită pentru noi, aşa că, pentru o informare corectă, s-au solicitat autorităţilor de aplicare a legii din Suedia lămuriri cu privire la situaţia juridică a autoturismului şi a cadrului legal aplicabil circulaţiei aplicabile în afara teritoriului Suediei”, a spus comisarul şef de poliţie Andrei Linţă.