Falsul medic estetician Svetlana Serghei, cercetată pentru 10 fapte de înşelăciune. Parchetul Judecătoriei 2: „Nu avea avizul Colegiului Medicilor din România”

„La data de 0412.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, faţă de o inculpată cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, faptă prev. de art. 348 din Codul penal şi înşelăciune în formă continuată (10 acte materiale)”, se arată într-un comunicat emis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Din probele administrate până în acest moment în cauză, s-a reţinut în sarcina Svetlanei Serghei faptul că a practicat ilegal profesia de medic în România.

„În perioada 18.11.2019 - prezent, a exercitat pe teritoriul României, fără drept, profesia de medic prin efectuarea în mod repetat de intervenţii chirurgicale estetice minim invazive în alte condiţii decât cele legale prevăzute de art. 385 alin. 1 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv fără avizul Colegiului Medicilor din România”, arată procurorii.

Soţul Svetlanei Serghei este cercetat şi el pentru complicitate la înşelăciune.

„Cu complicitatea celuilalt inculpat cercetat în cauză, inculpata a indus în eroare zece persoane vătămate cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României şi a efectuat acte medicale asupra acestora, respectiv:

injectarea unui anestezic local, injectarea cu o seringă a buzelor în vederea introducerii acidului hialuronic,

introducerea mai multor fire cu ace în zona mandibulei, sub piele, realizată de asemenea sub anestezie locală injectabilă,

injectarea de botox în frunte, precum şi injectarea de acid hialuronic în zona nasului, obţinând totodată un folos patrimonial injust reprezentat de contravaloarea achitată pentru actele medicale, cu sume cuprinse între 150 de euro şi 1000 de euro pentru fiecare persoană vătămată”.

Faţă de Svetlana Serghei s-a instituit obligaţia de a nu desfăşură activitatea sau profesia în exercitarea căreia a săvârşit infracţiunea.

Cine poate practica legal chirurgia estetică în România

„Adevărul” a discutat cu un medic estetician, pe care l-a întrebat unde se opresc tehnicile de înfrumuseţare şi unde începe chirurgia. Dr. Cristina Bejan, medic chirurg plastician şi estetician, a explicat care sunt diferenţele între cele două profesii.

„Medicina estetică începe la orice procedură care provoacă fie şi o picătură de sânge, vezi injectări de diverse substanţe. Cosmeticienele nu au voie să facă proceduri care provoacă sângerare. Asistentele medicale, deşi fac injecţii, în România nu au drept de a efectua proceduri estetice. În Marea Britanie sau în SUA există «aesthetic nurse» (n.r. – asistentă medicală specializată în estetică), dar care are pregătire specială de 3 sau 4 ani şi care nu e recunoscută în România. Chirurgia estetică începe în momentul în care foloseşti bisturiul. Dermatologii pot face proceduri estetice injectabile şi mică chirurgie – gen excizie aluniţe, tratamente laser – dar nu pot pune implanturi mamare sau nu pot să facă liftinguri faciale. Stomatologii nu pot face injectari estetice, decât dacă sunt specialişti în chirurgie buco-maxilo facială. Cam acesta este, pe scurt, dreptul de practică pe estetică”, a explicat dr. Cristina Bejan.

Medicul arată că ea şi colegii ei trec prin 16 ani de studii superioare şi cursuri de pregătire pentru a profesa medicina.

„Eu şi colegii mei de specialitate am făcut 6 ani de facultate, 5 ani de rezidenţiat, încă 5 până la primariat (n.r. – obţinerea gradului de medic primar). Noi învăţăm în fiecare an şi mergem pe banii noştri la congrese pentru a învaţă lucruri noi şi pentru a ne perfecţiona. Avem clinici şi cabinete unde plătim chirii, salarii, taxe, ISU, etc, şi apar aceste impostoare, care doar bagă bani în buzunar şi mutilează oameni. Nu mi se pare corect!”, mai spune medicul.

„Dr. Lana” şi Matteo Politi operau sub alte nume

Medicul fals Svetlana Serghei şi soţul ei au fost plasaţi sub control judiciar de magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 în cursul zilei de vineri, 4 decembrie. Ei au fost reţinuţi, joi seara, după ce au fost audiaţi la Poliţia Capitalei.

Svetlana Serghei este acum cercetată de procurorii Parchetului de pe lângă Jucecătoria Sectorului 2 pentru infracţiunile de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Cazul femeii care se intitule „Dr. Lana” este aproape identic cu cel al italianului Matteo Politi, care „punea sâni” bucureştencelor, fără a avea studii de specialitate. Politi a fost trimis în judecată şi îşi aşteaptă sentinţa penală pe 14 decembrie.

Svetlana Sergiei şi Matteo Politi mai au în comun un detaliu: ambii foloseau pseudonime chiar şi în ţările lor de origine. O fostă pacientă a Svetlanei Serghei scrie, pe Facebook, că aceasta opera şi în Chisinău, însă folosea alt nume: Dr. Liubovi. La rândul lui, falsul medic Matteo Politi se prezenta în Italia drept Dr. Matthew Mode.