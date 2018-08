Cum îşi bate joc de cetăţenii români Consulatul României la Oslo: drama unui medic român în Norvegia

Magdalena Irina Ibănescu s-a stablit în Norvegia în 2014. Într-un final, a reuşit să-şi echivaleze studiile şi să ajungă la un nivel înalt de cunoaştere a limbii norvegiene şi astfel a putut să îşi continue cariera de medic.

Problemele sau au început în martie 2018, după ce i-au expirat actele de identitate.

”Conjuctura a facut să nu am posibilitatea să îmi reînnoiesc paşaportul în România, înainte să expire, iar acum nu am absolut niciun act de identitate în Norvegia! Toată munca şi efortul depus pentru a ajunge în punctul unde sunt acum par un fleac în comparaţie cu stresul şi disperarea ultimelor luni în care am încercat să mă programez la Consulatul României în Oslo pentru a imi face un act de identitate.

Consulatul Romaniei la Oslo mă trimite mereu la un website sa ma programez. Sună simplu, dar de fapt NU ESTE! Siteul are probleme mari. În primavară avea mereu erori şi de fiecare dată când incercam să trec la "pasul următor" se bloca. Mai mult, pentru o persoană care nu are niciun act valabil procesul este IMPOSIBIL. Efectiv mă învârt în cerc cu cererile. Am sunat la MAE la Bucureşti şi mi s-a comunicat cum să completez. Mi s-a trimis chiar şi un filmulet animat cu paşii ce trebuie urmaţi. Zis şi făcut. Evident cererea "necesită în continuare completări". Deja văd roşu în faţa ochilor când îmi apare mesajul cu "CEREREA NECESITĂ COMPLETĂRI”, povesteşte medicul.

După ce a reuşit să treacă totuşi la pasul următor pe site-ul Ambasadei, a fost afişat un mesaj scris cu roşu: ”Nu au fost găsite intervale disponibile în următoarele 12 luni de la data introdusă. Introduceţi o alta dată şi reluaţi căutarea”.

În luna mai, femeia s-a dus personal la Consulatul României de la Oslo, în speranţa de a reuşi să obţină o programare.

”Mă întâmpină un bărbat care îmi spune că mai au locuri în august. Ii spun că e bine şi il întreb dacă mă poate programa. Raspunsul a fost nu, să mă programez pe site. Ii explic că nu am reuşit şi că am călătorit 10 ore cu maşina şi copil de 4 luni pentru a îmi face o programare. Obosită şi cu nervii la pamant încep să plâng. Raspuns: nu, nu se poate”, a povestit medicul.