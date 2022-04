Ambasadorul României în SUA, după imaginile cu standul ţării noastre la târgul de la New York: E scandalos şi ruşinos. Nu am văzut demisii sau asumări

Ambasadorul României în SUA a transmis că persoanele care au organizat participarea delegaţiei României la târgul de turism trebuie să fie trase la răspundere şi să ia măsuri.

​„Este scandalos si ruşinos. N-am vazut nicio demisie şi nici o asumare a răspunderii. Nu este posibil ca lucrurile să rămână aşa. Cine a organizat participarea la târg trebuie să răspundă la întrebarea cine se face vinovat şi să ia măsuri. Altfel, astfel de situaţii se pot repeta”, a declarat Andrei Muraru pentru HotNews.ro.

Ministerul Turismului a transmis că amenajarea standului României de la New York a fost una standard oferită de organizator. „Din 200 de expozanţi, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior, pus la dispoziţie de organizator”, a transmis ministerul. Amenajarea a costat aproximativ 8.000 de dolari.

Cum s-a prezentat România la târgul de turism

O postare de pe pagina de Facebook a Consulatului General al României la New York referitoare la participarea ţării la Târgul de Turism „Travel and Adventure Show” a provocat un val de ironii pe reţelele sociale. Standul României includea o draperie neagră pe care erau prinse fotografii A4 printate color.

În imaginea postată de instituţie erau şase reprezentanţi ai ţării care aveau în spate draperia pe care scria mesajul „Explore the Carpathian Garden”. Totodată, fotografia era însoţită şi de mesajul: „Manifestarea a constituit spaţiul mult aşteptat pentru a disemina informaţii exclusive, oferte de călătorie şi programe turistice care nu pot fi găsite într-o astfel de prezentare nicăieri altundeva”, au transmis reprezentanţii paginii „Consulate general of Romania in New York”.

Postarea instituţiei a fost ulterior ştersă, însă oamenii au reacţionat rapid şi au criticat felul în care România a fost prezentată la târgul de turism.

Vezi şi: Scandalul standului României de la Târgul de Turism de la New York. Cum arătau reprezentanţele altor state