Iată că iese la iveală ce ştie oricine care ia o cursă low-cost, să zicem Ryan spre Berlin, care e unica alternativă oricum, şi asistă săptămînal la lupta fetelor teutone inflexibile cu populaţia prost plătită şi prost educată de români, în copleşitoare proporţie din totalul pasagerilor, care calcă toate regulile, se preface că nu pricepe ce i se spune, se aşează unde nu are voie şi face mai mult zgomot decît tot terminalul la un loc. Bine aţi venit în lumpendiasporaromânească, aceea care conduce în topul precarităţii economice şi sociale în mai multe ţări europene, ca să nu mai vorbim de topul educaţiei, şi care face coadă pe 1 august la intrarea în ţară cu remorci de junk cars ataşate – că asta e marea afacere a românului, vînzarea unei rable.

Lumpendiaspora noastră e cauza directă a votului populist şi de extremă dreaptă din mai multe ţări europene şi nu mulţumim suficient stîngii liberale europene care apără taberele noastre din Paris sau Roma şi se opun expulzării cetăţenilor români fără mijloace reale de subzistenţă sau prinşi în flagrant, în numele egalităţii europene. Peste ea e un strat cu ceva mai mult cheag, cu un venit minim în ţara de reşedinţă, care îşi face viaţa pe Facebook colportînd orice, plăteşte zero taxe în ţară şi minime dincolo, dar vara dă peste cap orarul la ghişee prelungindu-şi permisele de conducere sau paşapoartele, înainte de a pleca cu portbagajele pline de zacuscă la muncă în Occident. Ceva mai norocoasă, nu e totuşi mai bine educată, nu ca număr de ani de şcoală, ci ca bun simţ elementar – destul să vezi cum arată o coadă de români la un low cost pe orice aeroport din Europa, ca să devii brusc culturalist – arată precum coada de turci sau ruşi, nu ca elveţienii sau olandezii, orice am face. Eşecul e al familiei, al celor şapte ani de acasă, a unei culturi a îndreptăţirii care a prins cu libertatea căpătată în 1989, fără a fi însoţită de o cultură a datoriei, a autocontrolului, a ceea ce face civilizaţia. Ca atare, am transferat în străinătate o considerabilă parte din mahalaua noastră, aceea din „De ce trag clopotele, Mitică?” a lui Lucian Pintilie, cea a cărei atitudine faţă de restul lumii este, invariabil, „De proşti”.

Faptul că manipularea ordinară a acestei mase jalnice, cert parte din identitatea noastră naţională centenară, dar partea pe care aş prefera să o uităm, de către nişte operatori ordinari din politică, servicii şi mass media aferentă a putut atinge culmile pe care le vedem zilele astea e o consecinţă a unei realităţi asupra căreia avertizez de mult: prostirea sistematică a opiniei publice şi izolarea deliberată a oricăror voci care îndeamnă la calm, raţiune, bună cuviinţă în relaţie cu adversarul politic şi obiectivitate.

Care e explicaţia pentru care un şofer român din Scandinavia foloseşte sloganul „Muie PSD”(whatever that means, eu îl găsesc mai degrabă incomprehensibil, dar numai pentru că nu am crescut la mahala, probabil), după ce nişte copywriteri cool şi de dreapta au creat mai fashionable-ul „Muie Ponta” în campania electorală din 2014, un fel de ”Rezist avant rezist”, pentru care Euronews (condus de ai noştri băieţi, să nu uităm) face din asta o ştire europeană (care spune ce? ce jos a ajuns lupta politică din România?), pentru care un fost pesedist vorbeşte în numele diasporei chemîndu-ne la un miting, iar nişte relee curat securiste din presă (cu nume de împrumut) distribuie în zeci de mii chemarea la lupta cea mare pe 10 august şi chemarea la lupta contra organelor de ordine care îl reprimă?

Nici mahalaua feisbuchistă, nici eventualii naivi care au crezut că nu e problemă dacă stau alături de Mălin Bot şi Poliţeanu cîtă vreme e pentru o cauză bună nu pot explica cum au ajuns să îi convoace un mercenar pesedist la salvat ţara cu sloganul „Muie PSD”, cînd de fiecare dată cînd am bătut PSD cinstit şi corect, în alegeri, am reuşit apelînd la partea de sus, nu la cea de jos, a intelectului alegătorilor noştri: în 1996 cu venitul global (nici azi realizat), în 2004 cu taxa unică şi promisiunea integrităţii publice, în 2009 cu ANI şi promisiunea integrităţii, în 2014 cu România europeană, alegeţi Sibiul ca model. În schimb, toţi rezistenţii s-au dat pe faţă urlînd că e dreptul lumpenului să fie lumpen şi al mahalalei să fie mahala; sub dictatura lui Dracnea dreptul la vulgaritate, la înjurătură şi la prostie e garantat şi organele să nu îi stea în cale. În mai multe ţări lumpenii emulează pe provocatorul din Suedia iar Europa va avea în curînd primul festival original românesc: civismul de baltă în toată splendoarea sa.

Nici un om cu scaun la cap nu mai are în acest moment de ce să meargă la vreun miting în luna august sau oricînd dacă nu se clarifică pentru ce mergem la miting, că la ora asta ce s-a dovedit este doar că:

Există imunitate nu pentru politicieni, că vorba aceea 18 miniştri au intrat la pîrnaie şi Dragnea e pe drum cu dosare îndoielnice, ci pentru băieţii cu ochi albaştri ca Ghiţă, prin care instituţiile de forţă ale statului spală miliarde, şi generalii din spatele lor. După cîteva luni de circ, ne-am lămurit. Secţia de procurori a CSM, mereu loială lui Kovesi, a dat în sfîrşit afară, după plecarea ei, votînd în unanimitate, pe capii dosarelor de fabricaţie de la Ploieşti, care nu erau mai buni ca interlopii pe care îi foloseau. Codurile alea de procedură, a căror schimbare oripilează pe unii, erau zilnic călcate în picioare chiar de DNA. Penali sunt şi printre procurori, nu doar politicieni. Secţia de judecători a CSM, organul care vrem noi să îl controleze pe dl Toader, a dat-o a doua oară afară din magistratură pe Camelia Bogdan, judecătoarea curajoasă care a condamnat pe Voiculescu şi a îngheţat averea lui Tender, un asociat al SIE. Camelia luptă să dovedească conexiunile obscure ale şefului de la Inspecţia Judiciară practic de una singură la ora asta. Nimeni nu scrie un rînd în presă despre o judecătoare independentă, în vreme ce un magistrat numit politic precum Kovesi (contra avizului CSM) şi revocată tot politic, face obiectul tuturor discuţiilor, pentru că aceia care poartă discuţiile nu sunt de fapt interesaţi în independenţa justiţiei. Graţie societăţii civile (avocaţi Cluj, asociaţii judecători) avem în sfîrşit dovezi că justiţia noastră s-a emancipat foarte parţial de modelul comunist în care ordinul politic venea de la securist să se facă dosar, era pus în practică de procuror şi executat de judecător ca un fapt împlinit. Aici e marea problemă de rezolvat, că ierarhia ar trebui să fie invers, dar nu am auzit ca în afara cîtorva magistraţi să priceapă cineva că asta e problema, darămite să cheme lumea la demonstraţii pentru ea. Altenativa la partidul de patronaj PSD, ales de majoritatea celor care se duc la vot nu poate fi Lucian Stancu Viziteu de la USR, care devine primul politician care nu se mai ascunde că e în comisia de supraveghere SRI ca să fie avocatul SRI, nu supraveghetorul. Vrem alte partide în locul PSD, sau un PSD mai evoluat, dar nu vrem oameni care argumentează ignorant şi tupeist că nu Parlamentul exercită vreun control civil asupra servciilor secrete, ci doar şeful acestora (adică Maior şi Hellvig au controlat SRI, deci serviciile se controlează singure), dar nu se agită să se aprobe şi să publice rapoartele serviciilor, călcînd legea. Băcăuani, voi aţi văzut pe cine aţi trimis alternativa la partidele tradiţionale corupte? Ştiu că aţi fost traumatizaţi cu Hrebe şi Sechelariu, dar totuşi.

Pînă nu lămurim ce trebuie de fapt reparat şi de către cine, şi e greu să o lămurim la un loc cu mercenarii infractori care urlă ”Jos penalii” de te asurzesc, în vreme ce dacă le întorci buzunarele pe dos vezi că le cade mărunţişul încasat de la industria de petrol sau aur, plus diurnele de la succesorii lui Ghiţă în zona media a serviciilor, sau cu infiltraţi de servicii pe post de alternativă politică, hai să facem măcar pasul la o parte. Cine crede că libertatea de opinie este de nivelul „Muie PSD” nu ne reprezintă pe cei care au luptat decenii să civilizăm PSD şi să construim alternativa la el, şi nici pe noi, cei care suntem în diaspora egalii occidentalilor, sau mai buni când putem, nu adunăm resturile de la masa lor ca să ne grozăvim în ţară cu maşini la mîna a doua cu numere teribiliste.

Vreţi să fiţi cu ăştia? Atunci o să muriţi proşti cu ei. Asta e tot ce vă mai aşteaptă la nivelul actual.

