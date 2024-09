Alina Mungiu-Pippidi: Europa educată. De România

În sfârșit, sa făcut dovada că suntem, în cap cu Ciolacu, Ciucă, Lasconi, Iohannis, o națiune competentă și bazată pe merit. Cum premiul Nobel nu îl vom lua prea curând, deschideți șampania pentru portofoliul european pentru oameni, competențe și pregătire, care și de fapt vechiul portofoliu al Educației (o zonă în care UE nu are competențe, ține de membre state, deci un portofoliu minor) , reșapat și oferit de competentă trupă a Ursulei vor der Leyen chiar României, codașa în teste PISA (cu Bulgaria) de pe continentul european. Suntem vicepreședinți cu Educația, măi!

Desigur, trupa Ursulei credea că ne dă ce a căzut sub masă (reambalat), dar victoria e totuși simbolică. Victoria prostiei e totdeauna simbolica. ”Simbolizează ce?”, o să mă întrebați. Forme fără fond. Decădere instituțională. Enfin , mai bine decât un portofoliu al apărării și apoi competenții noștri să se apuce de un război cu Rusia. Nu sa mai făcut, că sa trezit careva că nu ar fi servit la nimic, doar că îi mai dea un semnal al lui Putin că vrem să nu războim cu el.

Doamna ministru a Educației europene Mînzatu are o mare calitate pentru cineva care vine din România, nu are doctorat (că dacă avea, alte probleme...). E produsul Universității București și al Universității ”Dimitrie Cantemir”, de unde și-a luat masterul. A mai participat și la un curs online de șase săptămâni la ”Kennedy School” de la Harvard (care nu dă titluri academice) și și-a pus Harvard la educație în biografia de pe site-ul Parlamentului European. A fost parlamentar, europarlamentar și ministru al Fondurilor Europene sub doamna Dăncilă. Nu trece în CV nicio relație cu vreun serviciu secret. E pur și simplu o persoană care a ajuns europarlamentar, ministru și comisar european doar prin merit și deci e normal că a luat portofoliul meritului.

Prin contrast, aproape că îmi pare rău de Alfred Bulai, hăituit pe toate canalele. Nu că nu o merită, dar Bulai era cadru de conducere la SNSPA. Pieleanu era adjunctul lui Pîrvulescu - când am închis ușa la ei acum 16 ani ca să îi anunț că plec la o universitate germană asta a fost ultima mea imagine, cu ei doi. Feminista șefă Mihaela Miroiu a fost în tot acest timp acolo, adesea în funcții de conducere, Bulai nu era acolo pe vremea mea, deci l-au adus mai târziu, ca și pe Cumpănașu sau pe Mirel Palada sau Victor Alistar sau pe nevestele celor de la SRI. L-am auzit pe Pîrvulescu zicând zilele astea că fără o lege nu se poate face nimic. Așa e, musai de dat o lege ca Pîrvulescu, Miroiu, Dobrescu și ceilalți să facă o politică de cadre în care să nu mai importe, protejeze și coabiteze fericiți cu impostori, violatori, bătăuși și așa mai departe.

Eu aș vrea să propun doamnei Mînzatu să înceapă educația europeană cu un tur la menajeria de la SNSPA, universitate decorată de Ligia Deca și Klaus Iohhanis că s-au infiltrat în rețeaua europeană CIVICA. La SNSPA, sigur, sunt și oameni cumsecade, doar că de 20 de ani nu am auzit să se scoale să propună vreo curățenie, așa că merită turul. Studenții plătesc fără vină prețul - de la al suportului pe Bulai la reputația universității. Sigur, la rândul stau școlile doctorale de la ANI și Academia de Poliție, avem din ce face un tur complet al meritocrației prin toată eterna și fascinanta Românie. Noroc că avem de acum înainte o tribună perfectă pentru a promova educația și competența la români.