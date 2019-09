Şoferii de ridesharing mai primesc trei luni pentru a intra în legalitate

O altă modificare a legii prevede ca şoferii să poată lucra cu oricâte aplicaţii vor şi cu autovehiculele care au mai mult de cinci locuri, mai arată COTAR. În plus, deşi sunt aproape trei luni de la momentul la care ridesharing-ul a fost reglementat oficial în România, nicio aplicaţie de transport alternativ n-a fost autorizată până acum de autorităţile de la noi, reiese din informaţiile obţinute de la Ministerul Comunicaţiilor. Concret, reprezentanţii ministerului au spus că lista aplicaţiilor avizate va fi afişată pe site-ul lor. În prezent, lista respectivă nu conţine nicio denumire de aplicaţie, ci este semnalată cu acronimul „TBD” (de la „to be decided” sau „to be determined”, adică urmează să se decidă/stabilească), arată avocatnet.ro.

Pentru a putea funcţiona legal în România, aplicaţiile de ridesharing sunt obligate să obţină un aviz de la Ministerul Comunicaţiilor, astfel încât, la rândul lor, şoferii să se poată şi ei autoriza.

Reamintim că, Serviciile de ridesharing pot fi furnizate doar de către companii autorizate, iar în trafic maşinile trebuie obligatoriu să aibă afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos şi pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, prevede ordonanţa de urgenţă privind aceste servicii, lansată anterior în dezbatere publică.





