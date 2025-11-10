Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene

Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor.

Parte dintr-un consorțiu industrial extins, inițiativa devine primul proiect onshore CCS complet integrat din regiune, care captează simultan emisii de CO₂ din producția de ciment și de var — poziționând România în avangarda inovației climatice.

Un partener esențial al proiectului este Carmeuse, a cărui expertiză în soluții de var și calcar joacă un rol critic în construirea unui lanț valoric solid pentru CCS.

Proiectul Carbon Hub CPT01 a fost conceput încă de la început ca un parteneriat public–privat, iar Holcim România își exprimă recunoștința pentru sprijinul constant al autorităților române. Totuși, pentru a transforma ambiția în acțiune concretă, este esențială adoptarea rapidă a legislației secundare privind transportul și stocarea CO₂, precum și implementarea unor proceduri eficiente de autorizare — deoarece fiecare întârziere înseamnă timp pierdut într-o tranziție climatică care nu mai poate aștepta.

Acest sprijin va accelera strategia Holcim NextGen Growth, care include cel mai diversificat portofoliu de proiecte de captare a carbonului aflate în execuție în UE, bazate pe tehnologii mature, parteneriate solide și lanțuri valorice integrate.

Bogdan Dobre, CEO Holcim România, a declarat: “Suntem onorați că Fondul de Inovare al UE sprijină proiectul nostru CCS din România — o premieră pentru regiunea Europei de Est. În calitate de lider în soluții de construcții sustenabile, misiunea noastră este să decarbonizăm industria construcțiilor. Această finanțare reprezintă un semn de încredere în tehnologiile de ultimă generație și face proiectul nostru de captare a carbonului mai viabil și mai scalabil. În același timp, este esențial să continuăm să avem sprijinul autorităților române și europene pentru a transforma acest proiect în realitate. Mulțumim Uniunii Europene, companiei Carmeuse și tuturor partenerilor noștri pentru încrederea și colaborarea care fac posibil acest pas istoric.”

Ionel Ungureanu, Area Production Manager, Carmeuse Central & Eastern Europe, a adăugat: „Suntem mândri să fim parteneri ai Holcim România în această inițiativă revoluționară de captare și stocare a carbonului. Proiectele CCS necesită o colaborare solidă între industrii, iar această inițiativă demonstrează cum parteneriatele pot transforma decarbonizarea în realitate. Împreună construim soluțiile de mâine — pentru clienții noștri, pentru comunități și pentru planetă.”

Inițiativa acoperă întregul lanț de captare a carbonului — de la captarea CO₂ din producția de ciment și var, la transportul și stocarea geologică sigură în România. Ea se bazează pe tehnologii validate și pe expertiza globală a Grupului Holcim, aliniindu-se ambiției companiei de a furniza ciment cu emisii net zero până în 2032. Cu această aprobare, consorțiul va avansa etapele de proiectare și autorizare, vizând începerea construcției înainte de finalul deceniului și prima captare și stocare de CO₂ în 2032.

Privind înainte, alinierea dintre industrie, factorii de decizie și societate va fi esențială. Doar printr-un parteneriat autentic România și Europa pot transforma această viziune într-o realitate — una în care dezvoltarea sustenabilă și ambiția climatică merg mână în mână.