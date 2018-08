Încă un caz de tentativă de tâlhărie pe şosea, la Ţăndărei. Suspiciuni de complicitate între tâlhari şi poliţişti

Ca şi în cazul familei Ilie, poliţiştii care au preluat apelul victimei prin 112 insinuau că victima s-ar fi şicanat în trafic cu agresorii.

„Conduceam o maşină închiriată spre Bucureşti când un Audi cu însemnele unei firme private de pază a încercat insistent să mă blocheze şi să mă arunce de pe şosea. Sunt un şofer extraordinar de atent, am văzut cum au venit cu viteză din spate. Am accelerat în disperare spre Slobozia şi m-au urmărit şi acolo. Nu am scăpat decât la hotel. Am sunat poliţia şi nu am primit ajutor, ci comentarii că poate i-am şicanat în trafic sau cine ştie ce o fi. Este absolut dezgustător. Ulterior, am aflat că au fost multe cazuri de atacuri pe acel drum şi cred că hoţii sunt mână în mână cu poliţia. Am fost absolut şocată, să mi se întâmple aşa ceva în propria ţara!“, a povestit victima.

Cum trebuie să reacţionezi în astfel de cazuri

Fostul campion de raliu Titi Aur a explicat, pentru „Adevărul“, cum trebuie să reacţionezi când cineva încearcă să te blocheze în trafic.

„O persoană mai emotivă sau care nu stăpâneşte foarte bine volanul şi este şi speriată poate avea reacţii foarte periculoase. E greu de învăţat cum să reacţionezi în astfel de situaţii, pentru că metodele folosite de infractori sunt diverse. Uneori îţi înţeapă roata şi aşteaptă să tragi pe dreapta, alteori te şicanează în trafic şi te ating cu maşina ca să opreşti, alteori îţi fac semn să opreşti, pretinzând că au pană şi au nevoie de ajutor. Sfatul pe care l-aş da este ca oamenii să nu oprească atunci când ajung într-o astfel de situaţie. Dacă acţiunea este dinamică, dacă te şicanează în trafic, trebuie să nu-ţi pierzi stăpânirea de sine. Dar asta este destul de greu în acele momente, mai ales dacă la volan este o femeie. Din cauza fricii, se intră într-un fel de transă, tragi de volan sau calci acceleraţia fără să mai te gândeşti“, spune fostul campion.

Camera de bord te poate salva

Potrivit acestuia, o cameră de bord te poate salva în cazul în care eşti atacat, pentru că are un efect descurajant. „O cameră de bord ar fi mai mult decât utilă în astfel de situaţii. Nu numai că filmează incidentul, vederea camerei în parbrizul maşinii îi descurajează pe agresori de cele mai multe ori. Imaginile pot ajuta la identificarea autorilor sau a maşinii cu care se deplasează“, explică Titi Aur.

El mărturiseşte că a fost la un pas să cadă victimă tâlharilor de la Sineşti.

„Am fost şi eu atacat la Sineşti, acum câţiva ani. Am fost oprit de nişte indivizi care au coborât dintr-o maşină cu numere de Franţa. Am crezut că au nevoie de ajutor şi am oprit. Când am văzut cum arată «francezii», mi-am dat seama ce vor şi am demarat. Pentru mine n-a fost mare lucru să scap de ei. Făceam naveta pe acel drum şi ajunsesem să le ştiu maşinile, dar şi pe ei. Eu nu cred că Poliţia nu ştia ce se întâmplă acolo“, s-a destăinuit Titi Aur.

„Reacţia trebuie să fie a autorităţilor, pentru că se întâmplă nişte lucruri incredibile pentru o ţară civilizată. Până când să învăţăm potenţialele victime să reacţioneze, eu cred că este obligaţia autorităţilor. Ne considerăm o ţară europeană, dar ajungem să fim tâlhăriţi la drumul mare. Aşa ceva se întâmpla pe vremea lui Terente, dar acum este nepermis“, a mai spus fostul campion.

Atacaţi chiar la postul de Poliţie

Teroarea prin care trec şoferii care tranzitează anumite localităţi din Ialomiţa a fost repusă pe tapet de o familie cu doi copii, din Galaţi, care în vacanţa de Sf Maria a fost atacată de mai mulţi tâlhari, la Ţăndărei, fără ca poliţiştii să le vină în ajutor.

Agresorii le-au blocat maşina în trafic cu scopul de a-i jefui, chiar în faţa sediului Poliţiei Ţăndărei. Membrii familiei Ilie – tatăl, mama care se afla la volan şi cele două fetiţe ale lor, au reuşit să scape în extremis.

Carmen Ilie a dat detalii despre dialogul purtat atât cu operatorul 112, cât şi cu ofiţerul de poliţie la care a fost transferat apelul. În timp ce primul insista asupra unei şicanări în trafic, poliţistul din Ialomiţa le spunea că poate au fost confundaţi, după ce în zonă au fost mai multe altercaţii între clanuri de ţigani.