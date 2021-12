Nicuşor Dan s-a vaccinat cu prima doză împotriva COVID-19

La începutul acestei luni, primarul Capitalei a avut o întâlnire de lucru la Guvern, acolo unde a intrat în baza unui test COVID, fiind în continuare nevaccinat.

„Am intrat pe baza unui test. Săptămâna asta mă vaccinez”, a declarat Nicuşor Dan. El a precizat însă că nu poate să spună cu ce vaccin. „Azi sau în weekend. Nu pot să spun, dar în două doze”, a mai declarat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a completat însă că a avut COVID-19 şi a făcut mai multe investigaţii medicale. „Ca să lămurim: am trecut prin boală, am avut imunitate naturală, am spus apoi că fac investigaţii şi mă voi vaccina, ceea ce voi face", a mai afirmat Nicuşor Dan.