Limbajul codat al hoţilor din „Academia Infractorilor”: „Am alunecat fiindcă o gărgăriţă m-a bâzâit”

În luna mai 2021, mai mulţi „studenţi” din „Academia Infractorilor” au fost condamnaţi în primă instanţă la pedepse cuprinse între un an şi patru luni şi opt ani şi opt luni. Dosarul scoate la iveală, pe lângă regulamentul de funcţionare a reţelei, autointitulate „Academia Infractorilor” şi un cod secret de comunicare foarte bine pus la punct. Astfel, potrivit datelor strânse de DIICOT. limbajul codat utilizat de către membrii grupării era interpretat astfel: „căruţe” = autoturisme, „sârme” = telefoane mobile, „busole, morişti” =ceasuri, „baston” = 1 milion, 1 kg aur, 1 faptă, „acarete, bolovani, porc, flori” = marfa furată, „stup” = tabără, loc de întâlnire, locaţia unde se reuneşte grupul, „fenta” = ţinta, magazin de aur sau ceasuri, „ţânţari, gărgăriţe” =poliţia, „flori cu miere” = rucsacii cu bunuri sustrase/gropile cu bunuri ascunse, „lada albastră” =bunuri sustrase, „pană” = greşeală, „copiii mici şi proşti” = noi recruţi, „camera” = celula, „vacanţă, concediu” = pedeapsă.

Scrisoarea codată trimisă din închisoare

Ofiţerii de la Crimă Organizată au depus la dosar şi scrisori care arată că hoţii care erau extreme de bine organizaţi comunicau codat. Dintr-o scrisoare trimisă de un „student” arestat rectorului supranumit „TATA”, procurorii DIICOT au reuşit să descifreze mesajul. „Bună TATA, (…) ce pot să-ţi zic decât că am alunecat pentru că o gărgăriţă normală m-a bâzâit fără să o văd, până când şi-a chemat tot stupul greu şi a început să doboare pe mine şi pe colegul meu de «breaslă». Măcar nu m-a luat ca pe alţi «fraieri». Am înţeles că domnului judecător îi cam plac condamnările cu «zero» la urmă, dar poate îşi dă şi el seama că avem familii şi copii acasă şi am furat din sărăcie şi de «foame».(…) poate ne dă pedeapsa cât mai scurtă (…)ne-a pus la hoteluri diferite (…) am auzit la «radio» că se lungeşte cu hotel TUROCK şi PIEVE, filme tatăăăăăă. (…) Gărgăriţele încă caută urât toate florile alea cu miere, parcă nu văd că a dat frigul şi «foamea» şi nu mai sunt şi le cunoaşte bine la petale şi lada aia albastră. Îmi pare rău că te-am dezamăgit TATA, dar oricum capul sus şi mergem înainte! Motivele la urmă….şi spune-le la copiii ăia «mici şi proşti» să nu mai facă «pană» acuşi, acuşi, că e scumpă «camera» (…)”.

Descifrarea scrisorii codate

Potrivit DIICOT, „ofiţerul” îi raportează „comandantului” că a fost arestat pentru că un poliţist l-a urmărit şi şi-a chemat ajutoare cu care a reuşit prinderea şi arestarea sa şi a altui membru al grupului. „Ofiţerul” îi confirmă liderului că declaraţia sa în faţa autorităţilor franceze este una de recunoaştere, în care aplică „poezia” învăţată pentru a primi o pedeapsă mică şi îi comunică totodată că are „informaţii” privind continuarea acestei anchete franceze cu altele pentru fapte derulate în Marea Britanie (hotel TUROCK) şi Italia (PIEVE), exprimându-şi totuşi îngrijorarea că poliţia continuă să caute marfa sustrasă, pe care o are identificată în totalitate, atât ceasurile, cât şi bijuteriile. De asemenea, scrisoarea conţine sfaturi pentru noii recruţi tineri şi neinstruiţi, care trebuie să aibă grijă la greşeli să nu fie arestaţi întrucât este greu la închisoare. Procesul continuă la Curtea de Apel Bucureşti.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO „Academia infractorilor”, gruparea de hoţi români care dădea o spargere în 60 de secunde, coordonată din închisoare

Cum erau educaţi membrii „Academiei Infractorilor Români“

„Academia Infractorilor“, jafuri de milioane de euro. De ce firme celebre, ca Rolex şi Muller, au renunţat la daune