Ciprian Ciucu a prezentat două variante de amenajare a pieţei Favorit din Drumul Taberei. Primele impresii: „Prea puţini pomi” VIDEO

„Piaţeta FAVORIT, VERSIUNEA 1.0 Este un prim concept. Nu este bătut în cuie, vreau să ştiţi de acest proiect şi să-l îmbunătăţim împreună. Tema de proiectare: piaţetă cu funcţionalităţi multiple, centru de cartier, pretabilă pentru evenimente şi promenadă, ex. târguşor de Crăciun, cinema de artă în aer liber, urmărire competiţii sportive, food fest, etc.

După cum observaţi, actuala parcare din faţa Cinematografului Favorit dispare, tocmai pentru a măria piaţeta şi a pune mai bine în valoare viitorul Centru Cultural (aflat în lucru, în întârziere) şi pentru a da mai multe funcţionalităţi întregii arii. După cum observaţi mai sunt încă nişte inconsistenţe deoarece în faţa Cinematografului, acolo unde ar trebui să stea spectatorii în aer liber sunt 5 arbori. Cei care au lucrat proiectul ştiu că PMB dă extrem de greu avize de defrişare şi momentan i-au lăsat pe loc. Ce-i, drept ar ajuta la umbrire. Personal, cred că trebuie mutaţi si sa gasim alte soluţii pentru umbrire. De asemenea, o parte din clădiri (dreapta), acolo unde este fostul restaurant Favorit (aflat în litigiu) iar acum este mizerie (am igenizt repetat, dar e munca în zadar...) trebuie să dispară şi să facă loc unor amenajări specifice”, a scris edilul sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea Ciprian Ciucu a afirmat că în ce priveşte Centrul Cultural Favorit, lucrările trenează de ani buni.

„Constructorul a câştigat licitaţia cu 57,4 de milioane lei. Fosta administraţie i-a crescut contractul la 63,4 de milioane lei. S-au executat lucrări de 13 milioane. Acum, pentru diferenţa de 50 de milioane rămasă din contract, Aedificia solicită 85 de milioane (oficial), iar din discuţii estimează că vor cere 104 milioane pentru total contract (pentru suma rămasă).

Eu înţeleg că au crescut preţurile materialelor, dar efectiv, acum nu avem bază legală ca din pix să dublăm valoarea contractului. Guvernul a promis că va veni cu modificări legislative care să permită indexarea preţurilor la valoarea lor reală din piaţă”, a scris Ciucu.

Piaţeta FAVORIT, VERSIUNEA 2.0

Ulterior Ciprian Ciucu a prezentat şi piaţeta FAVORIT, VERSIUNEA 2.0, pentru a se stabili care dintre cele două versiuni pare mai bună.

Potrivit lui, deşi mai mulţi bucureşteni, care au văzut versiunea precedentă, i-au cerut mai mulţi arbori, el a precizat că fiind vorba de o piaţetă cu funcţionalităţi multiple, (centru de cartier, pretabilă pentru evenimente şi promenadă, ex. târguşor de Crăciun, cinema de artă în aer liber, vizionare competiţii sportive, food fest, etc.), aceasta nu poate avea şi mulţi copaci.

„Dacă vrem mai mult verde şi mai mulţi copaci, schimbăm tema de proiectare din PIAŢETĂ în PARC şi gata. Menţionez că arhitectul Centrului Cultural pe care vrem să-l punem în valoare spune clar că este nevoie de o piaţetă. Problema noastră este că oamenii placă din Sectorul 6 în alte sectoare (în special în Centrul Vechi) pentru a petrece timpul liber.

De asemenea, în Sectorul 6 avem 280.000 de arbori! Stăm chiar bine în comparaţie cu media urbană! În toamnă (când e vremea plantării) începem plantare a 2000 de arbori, inclusiv în alveole! Ca idee, acest obiectiv (atracţie pentru evenimente culturale) este gândit să deservească tot Sectorul 6. Un parc ar deservi doar populaţia din zonă. Spre deosebire de Militari, Dr. Taberei are parcuri şi alei umbrite, curţi ale blocurilor generoase cu arbori maturi şi spaţiu verde. Cine vrea parc are unde merge. Cine vrea piaţetă şi evenimente culturale nu prea are unde merge”, a explicat Ciucu.

Totodată, potrivit lui în piaţetă seara se vor putea urmări diverse evenimente culturale sau sportive.

„Centrul Cultural Favorit va putea găzdui o parte din concertele Festivalului Enescu, în piaţetă seara se pot urmării campionate europene şi mondiale, diferite competiţii sportive sau filme de artă (sau proteste împotriva primăriei”, a memţionat Ciucu.

El le-a cerut totuşi locuitorilor din sectorul 6 să se decidă dacă îşi doresc această piaţetă sau un parc, precizând că nici în alte oraşe acestea nu au prea mulţi pomi,

„Discutam în comparaţie cu prima dar să discutăm dacă facem piaţetă sau parcuri cu alei, bănci şi arbori. Deci: piaţetă sau parc? Nici în Oradea (proiectată de Planwerk) nici în Cluj (tot Planwerk) nici în Sibiu nu sunt cu mulţi copaci, de fapt cam lipsesc..Referitor la comentarii anterioare, piaţeta nu este compatibilă cu trasee de biciclete, locuri de joacă pentru căţei şi pădure urbană”, conchis el.

Totodată acesta i-a îndemanat pe locuitorii sectorului 6 să se implice, precizând că acestă randare are rolul de a pune tema în dezbatere, să se discute şi să se îmbunătăţească: „Nu e ceva final, este un anunţ pentru că trebuie să ştiţi planurile Primăriei”, a menţionat primarul Sectorului 6.