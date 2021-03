Cătălin Drulă aruncă bomba! Ministrul Transporturilor spune că nu s-a ajuns la niciun acord cu sindicaliştii de la metrou

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a afirmat că nu s-a ajuns la un acord cu sindicaliştii de la Metrorex în urma discuţiilor de la Prefectura Bucureşti. "Ceea ce au prezentat ca un rezultat al unor negocieri sunt, de fapt, cerinţele dumnealor. Nu există niciun fel de acord, dumnealor solicită să meargă totul aşa cum a fost până acum, adică cu acelaşi număr de personal şi aceleaşi salarii, lucru care este imposibil în contextul legii bugetului de stat care prevede că bugetul salarial pe 2021 nu poate fi mai mare decât cel pe 2020, or cu creşterea de 18%, matematic, nu se poate", a declarat ministrul.

El a explicat că ministerul a acceptat "continuarea unor discuţii, pentru că asta este un lucru normal, dialogul social, dialogul real".

Drulă a precizat că majorarea de salarii cu 18 procente a fost obţinută pentru angajaţii de la metrou în condiţiile în care Metrorex a avut pierderi de 120 de milioane de lei faţă de veniturile "dintr-un an normal".

El a afirmat că oricum în Metrorex sun salarii "foarte mari”, arătând că un jurist, un traducător sau un consilier al directorului au venituri de 6.000-9.000 de lei net, iar veniturile depăşesc 10.000 de lei pentru cei cu poziţii de conducere.

"Salariile s-au dublat în ultimii cinci ani şi au fost an de an creşteri cu 20%. Şi s-a ajuns la o situaţie nesustenabilă în care veniturile nu acoperă decât într-o proporţie foarte mică această masă salarială (...) şi matematic nu se mai închide bugetul, e o companie cu pierderi. Or, pentru a nu ajunge într-o situaţie nefericită, o situaţie de insolvenţă, momentul în care nu mai poţi achita datoriile, noul management a procedat profesionist şi a avut o întâlnire cu sindicatele şi le-a spus aceste lucruri (...). Asta nu a fost miza acţiunii de astăzi, miza a fost determinată de o altă mare problemă a companiei Metrorex, respectiv aceste spaţii comerciale care sunt administrate de firma sindicatului de 20 de ani şi pentru care există nenumărate rapoarte ale Corpului de Control care spun că sunt ocupate ilegal”, a adăugat Drulă.

Circulaţia metrourilor a fost blocată, vineri, după ce aproximativ 600 de salariaţi de la metrou s-au aflat în subteran şi blocau căile de rulare.

Prefectura Capitalei a anunţat că, în urma discuţiilor cu reprezentanţii sindicatelor la metrou, a fost convenită reluarea activităţii la metrou. Un reprezentant al sindicatului liber metrou a afirmat că circulaţia va reîncepe de sâmbătă, deoarece pentru o jumătate de oră nu are rost să mai fie consumată energie pentru a efectua verificări înainte de repunerea în circulaţie. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că reluarea circulaţiei se va face sâmbătă dimineaţă întrucât este nevoie de câteva ore pentru restabilirea circuitelor. "Înţeleg că tehnic nu este posibil, oamenii vor ieşi în această seară", a afirmat el.

Vineri seară, reprezentanţii Metrorex au anunţat că la ora 22.00 s-a reluat circulaţia trenurilor de metrou.