Vlad Kulminski s-ar putea regăsi în viitorul Guvern al PAS

Kulminski condiţionează participarea sa în actul guvrnării de prezenţa unei echipe puternice care să-şi dorească schimbarea lucrurilor în ţară.



Membru al Consiliului Suprem de Securitate, Vlad Kulminski spune că noua echipă guvernamentală nu va fi foarte diferită de cea cu care anterior au venit în Parlament Igor Grosu şi Natalia Gavriliţa.



„Mari surprize nu vor fi. Acest Guvern, în lunii mari, va fi asemănător celor două Guverne, care au fost propuse anterior de preşedintele Sandu şi PAS. Vom vedea acolo şi nume noi, persoane care nu au afiliere politică cu PAS. Vom avea o nouă clasă de manageri care poate gestiona eficient ţara”, a spus Vlad Kulminski în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Kulminski spune că ia în considerare posibilitatea de a fi parte a viitorului Executiv, dacă o propunere în acest sens va veni din partea PAS.



„Dacă va veni această propunere, o voi accepta. Eu sunt omul echipei, este foarte important să existe o echipă care să vrea să schimbe mersul lucrurilor în Republica Moldova, pentru că oricât de bun ar fi ministrul Economiei sau cel al Justiţiei, singur nu va reuşi să schimbe nimic, e foarte important să existe acest spirit de echipă. Aduc mereu drept exemplu cazul Georgiei, acolo a existat o echipă puternică şi toţi au rezonat cu aceeaşi idee”, a spus Vlad Kulminski.



Potrivit lui Kulminski, PAS are nevoie de profesionişti integri nu doar pentru cele 9 fotolii de miniştri, ci şi pentru funcţiile de secretari de stat şi şefi de agenţii, iar din acest motiv, formaţiunea ar trebui să coopteze în echipă persoane profesioniste de la alte partide sau din societatea civilă.



„Acum Republica Moldova are o şansă uriaşă de a deveni un stat funcţional. Are o şansă uriaşă de a se apropia de Uniunea Europeană, are oportunităţi foarte mari care nu vor mai exista în următoarele 3-4 generaţii. Dacă acum PAS nu va reuşi, eşecul va fi al întregii ţări. De asta ar fi normal ca PAS că atragă profesionişti în componenţa guvernării”, a mai spus Kulminski.



Comisia Electorală Centrală a transmis Curţii Constituţionale dosarul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Înalta Curte urmează să decidă vineri, 23 iulie, asupra validării rezultatelor alegerilor. Potrivit legii, Parlamentul nou-ales se convoacă în prima şedinţă în termen de 30 de zile din data validării.