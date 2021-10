Unul dintre adjuncţii lui Stoianoglo a demisionat din funcţie: Asistăm la o demonstrare inutilă de forţă în privinţa procurorului general

„Iarăşi asistăm la o demonstrare inutilă de forţă, deja în privinţa adjunctului Procurorului General, Ruslan Popov. Nu înţeleg raţionamentul privării de libertate a acestuia, prin aplicarea reţinerii. Or, Codul de procedură penală stabileşte concret în art.166 temeiurile reţinerii, iar acolo nu am găsit nici unul plauzibil. Reţinutul nu se ascunde ( dacă vroia, cred că o făcea demult, a avut posibilitate), nu este nici caz de flagrant, nu mai vorbesc de stabilirea identităţii. Nu ţine nici presupunerea că ar putea împiedica stabilirea adevărului, odată ce au fost realizate controale, etc. Precum şi în cazul Procurorului General cred că se exagerează, că să nu folosesc alte calificative”, a scris Perevoznic pe Facebook.

Perevoznic a explicat ce anume l-a determinat să demisioneze, sugerând că ceea ce se întâmplă acum cu şefii Procuraturii nu este altceva decât o comandă politică din partea partidului de guvernare, acoperită şi executată cu participarea Consiliului Superior al Procurorilor.

„Imediat ce a fost adoptată hotărârea CSP din 05 octombrie 2021 în privinţa Procurorului General, ministrul justiţiei a plasat pe reţelele de socializare informaţia că odată cu suspendarea Procurorului General, sunt suspendaţi şi adjuncţii PG, prin efectul legii (art.18 alin.(4) din Legea art), recent modificată. Pozitia ministrului a fost preluată de preşedintele Comisiei juridice a Parlamentului, apoi de toată presa. Consider că acest anunţ şi celelalte acţiuni care au urmat, au fost făcute pripit, fără a consulta legea. Ori, art.18 din legea Procuraturii se referă la încetarea mandatului adjuncţilor în legătură cu încetarea mandatului PG, iar în cazul nostru este vorba de suspendarea mandatului, situaţie care cade sub incidenţa art.55 alin.(2) din Legea Procuraturii. Norma de referinţă stabileşte că, în toate cazurile prevăzute de lege suspendarea procurorului (se referă şi la adjuncţii PG, care tot se atribuie la termenul "procuror"), are loc prin ordinul Procurorului General, la propunerea CSP. Acest lucru nu s-au întâmplat în zilele ce au urmat (nici demers de la CSP şi nici ordin), lucru care este explicabil, odată ce, acei care acum deţin controlul asupra majorităţii în CSP s-au expus pe aceasta problemă - adică adjuncţii PG sunt suspendaţi prin efectul legii, pozitie pe care o consider contrară art.55 al legii.

Deoarece, am fost înlăturat, la modul practic, de la tot ce se petrecea în instituţie, am considerat că unica soluţie este să-mi dau demisia, în caz contrar urma să-mi asum şi eu toate acţiunile şi consecinţele (făcând parte din conducerea Procuraturii), lucru pe care nu pot să mi-l permit”, a mai spus procurorul.