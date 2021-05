Unirea unioniştilor din Republica Moldova se amână

Reprezentanţii AUR spun că platforma pe care o propun ei tururor forţelor unioniste are posibilitatea să realizeze dezideratul Unirii într-un timp relativ scurt, atunci când AUR va deţine majoritatea în parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti.



„Nu era posibil de făcut Unirea până acum, pentru că au existat partide în România care doar mimau sau vorbeau în şoaptă despre Unire. AUR din România chiar îşi doreşte Unirea şi poate uni toată românimea de la Tiraspol până la Timişoara. Aceste alegeri sunt doar o etapă în calea noastră spre Unire. Unirea va fi posibilă când AUR va fi majoritar în România şi în Republica Moldova” a spus Valeriu Munteanu, reprezentant AUR, în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



În acelaşi timp, Iurie Reniţă, potenţial candidat la funcţia de deputat pe lista PUN spune că AUR şi-ar dori monopolizarea segmentului unionist din Republica Moldova.



„Noi am propus constituirea unui bloc electoral, nu s-a acceptat. S-a propus să mergem toţi pe lista AUR. Formula unui bloc ar fi fost cea mai indicată, păstrând identităţile fiecărui partid şi era un mesaj clar de unitate către unionişti. Sper în campanie să avem decenţa şi corectitudinea morală şi să nu ne atacăm”, a spus deputatul Iurie Reniţă.



Ideea unui bloc electoral între forţele unioniste şi cele proeuropene este agreată de reprezentanţii Platfomei DA, care spun că o astfel de formulă ar fi asigurat o majoritate proeuropeană singură în viitorul Parlament.



„În formaţiunile proeuropene şi în PAS şi în Platforma DA există mulţi unionişti. Cred că fiecare om care aspiră la valorile europene este şi unionist. Trebuia să se creeze un bloc mare, Platforma DA-PAS-PUN, şi atunci am fi câştigat 56-60 de mandate. Pentru că stânga politică a luat o lovitură puternică şi la prezidenţiale, şi lua şi acum”, a spus deputatul Platformei DA Vasile Năstase.



În ultimele zile, 3 formaţiuni politice unioniste din Republica Moldova s-au alăturat partidului AUR. Este vorba despre Partidul Popular Românesc, Partidul Liberal şi Uniunea Salvaţi Basarabia.