Sergiu Mocanu: Lui Igor Dodon nu i se va întâmpla nimic. El a fost parte a înţelegerilor dintre Guvern şi Gazprom

Dodon a afirmat că nu a încălcat legea vreodată şi de aceea nu există motive ca dânsul să fie tras la răspundere penală.

„Mulţi sperau că m-am dus din ţară, inclusiv din oponenţii politici. Eu nu am de gând să plec din ţară. Eu am văzut că unii au spus că gata Dodon şi-a luat cetăţenia Federaţiei Ruse. Nu am cetăţenie altui stat şi nici nu intenţionez, cetăţenia rusească poate să îmi trebuiască în caz dacă voi dori să fiu angajat într-o companie de stat în Rusia, dar nu am aşa planuri. Eu rămân în Republica Moldova. Oferte sunt, de aceea am decis să rămân în ţară. Familia tot e aici, doar acel mare învaţă la Kazani, la universitate, dar acum este aici că face online orele. De aceea sunt pe loc, sunt alături de colegii din partid, avem foarte mult de lucru”, a declarat Igor Dodon la emisiunea Prime Time de la PrimeTV, citat de Unimedia.