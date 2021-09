Renato Usatîi demisionează din funcţia de primar de Bălţi

Totodată, viceprimarii şi consilierii municipali de la Partidul Nostru, al cărui lider este Renato Usatîi, vor activa în administraţia publică locală până la 21 noiembrie, când în municipiu urmează să se desfăşoare alegeri locale, a precizat joi seara Renato Usatîi, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii oraşului Bălţi.



În cadrul întrevederii, Renato Usatîi şi-a prezentat raportul de activitate în perioada în care a exercitat funcţia de primar al municipiului Bălţi. Chiar dacă mai mulţi bălţeni l-au rugat să nu plece din administraţia publică locală, Renato Usatîi a spus că nu îşi schimbă decizia.



„Niciodată nu am visat la funcţii. Eu am un vis, ca oamenii simpli în ţara noastră să trăiască mai bine. Nu am fost niciodată la cursuri de minţire profesională, voi spune adevărul, nu am să trăiesc doar ca să fiu pe placul cuiva. Majoritatea bălţenilor au votat pentru altceva, nu vreau să mă impun”, a spus Renato Usatîi.



Renato Usatîi a precizat că va continua să ducă o viaţă activă, intenţionează să creeze un alt partid şi organizaţii teritoriale noi şi că şi alţi primari de la Partidul Nostru vor demisiona.



Amintim că în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie anul curent, în Parlament au trecut trei formaţiuni politice. Este vorba despre Partidul Acţiune şi Solidaritate, care a acumulat 52,8% din sufragii, Blocul electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor – 27,1% şi Partidul politic Şor – 5,7%. Blocul electoral „Renato Usatîi” s-a clasat pe locul patru, cu 4,1% din sufragii, pragul electoral de accedere în Parlament pentru blocuri fiind de 7%.



La Bălţi, pe primul loc s-a clasat BeCS (40,17%), pe locul doi – PAS (27,34%), iar blocul condus de Renato Usatîi – pe locul trei (22,69%).