Guvernul a completat Legea privind prevenirea și combaterea terorismului: garanții suplimentare pentru schimbul de informații

Guvernul României a aprobat introducerea unor garanții suplimentare pentru ca schimbul de informații realizat în scopul prevenirii și combaterii terorismului să se desfășoare cu respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, printr-un proiect de completare a Legii 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Informațiile privind cercetările penale pentru infracțiunile de terorism care afectează sau pot afecta două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene se transmit către Europol, în conformitate cu legislația națională și europeană în materie, potrivit Agerpres.

„Informațiile relevante ce ar putea fi transmise spre Europol, referitoare la infracțiunile de terorism, vizează datele care permit identificarea persoanei, grupului sau entității, actele care fac obiectul cercetării și circumstanțele lor specifice, calificarea infracțiunii cercetate, legăturile cu alte cazuri conexe, utilizarea tehnologiilor comunicării, amenințarea reprezentată de deținerea de arme de distrugere în masă. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni aflate în competența Europol, în conformitate cu principiul limitării scopului”, se arată într-un comunicat de joi al Executivului.

De asemenea, sunt definite mai precis și categoriile de date cu caracter personal, inclusiv datele administrative asociate (ex: detalii personale, descriere fizică, mijloace de identificare, ocupație și competențe ș.a.), care pot face obiectul schimbului de informații, ținând seama de nevoile operaționale ale autorităților competente.

Directivă a UE, transpusă în legislația românească

Proiectul de lege transpune în legislația națională art. 1 pct. 2 din Directiva (UE) 2023/2123 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 octombrie 2023 de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 11 octombrie 2023.

Urmează ca proiectul de lege aprobat de Guvern să fie transmis, spre dezbatere și aprobare, Parlamentului.