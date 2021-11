PSRM: Moldova este în prag să îngheţe din cauza iresponsabilităţii guvernării PAS

„Iresponsabilitatea dată este egală cu o crimă faţă de propriul popor. Asta pentru că actuala guvernare a ştiut foarte bine ce document a semnat cu "Gazprom", care sunt obligaţiunile ţării noastre asumate prin semnătura pusă de ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, şi ce acţiuni trebuie întreprinse ca să nu ajungem într-o situaţie în care Moldova poate rămâne fără gaz rusesc. Existenţa acestor condiţii şi a datoriei curente de peste 74 de milioane USD au fost recunoscute, astăzi, chiar de către Andrei Spînu, fără să explice şi inacţiunea actualei guvernări în raport cu problema creată”, au comunicat Socialiştii.

Potrivit PSRM, Guvernul a fost avertizat la începutul lunii noiembrie de conducerea S.A. „MoldovaGaz”, care a explicat că e nevoie de a identifica o soluţie rapidă pentru achitarea plăţilor curente, în contextul existenţei unei diferenţe mari la preţul de import.

„Este greu de înţeles, în condiţiile în care s-a ştiut despre existenţa acestor probleme, de ce Guvernul nu a mişcat din deget pentru a identifica o soluţie. Andrei Spînu a anunţat că Guvernul abia de azi "este în discuţii pentru a identifica soluţii". Or, răspunsul de la conducerea ţării era aşteptat până în data de 20 noiembrie, timp suficient pentru a rezolva această problemă”, se spune într-un comunicat PSRM.

Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că Moldova trebuie să achite Gazprom-ului consumul de gaze pentru luna octombrie şi primul avans pentru luna noiembrie – 50 la sută. Acestea sunt condiţiile contractului, iar suma totală pentru achitare constituie circa 1,2 miliarde de lei, dintre care Moldovagaz a plătit doar 100 milioane de lei. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.

Moldovagaz a explicat că obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanţei de plăţi ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiţia a unui preţ mediu anual de achiziţie de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.