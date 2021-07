Pavel Filip: PDM a făcut o altfel de campanie electorală

Pavel Filip a menţionat că majoritatea concurenţilor electorali s-au lansat în campanie cu acuzaţii şi critici. Majoritatea partidelor sunt împotriva cuiva. Aşa nu se va putea construi ceva în Republica Moldova, a opinat preşedintele PDM. Potrivit lui, dezbaterile electorale au căzut sub limita decenţei, din cauză că unii concurenţi electorali au venit cu replici şi acuzaţii.



„O guvernare bună este cea care ştie cum să facă oamenii fericiţi şi are astfel de oameni. În echipa PDM sunt oameni gospodari, care au făcut ordine în localităţile lor, sunt oamenii faptelor”, a adăugat preşedintele Partidului Democrat din Moldova.



Liderul democrat a amintit că, în perioada în care PDM a fost la guvernare, au fost majorate salarii, peste 800 de mii de pensionari au primit pensii majorate şi ajutoare materiale de sărbători. Totodată, peste 6 mii de tineri şi-au cumpărat o locuinţă, prin intermediul Programului „Prima Casă”, iar mai bine de 3 mii de mame au primit cutii cu bunuri pentru nou-născuţi. Am făcut drumuri, am majorat salarii şi pensii, am adus ambulanţe, a punctat Pavel Filip.