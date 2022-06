Partidul ŞOR şi Partidul Comuniştilor, împotriva marşului LGBT: Asistăm la un atac brutal asupra valorilor creştine şi asupra familiei tradiţionale

Ulterior, deputaţii au susţinut un briefing de presă comun la Parlament, în care au cerut anularea marşului homosexualilor şi lesbienelor. Potrivit deputatului Partidului „ŞOR”, Marina Tauber, asistăm, în această perioadă, la un atentat direct asupra bunăstării şi securităţii ţării noastre, care ameninţă viaţa şi integritatea cetăţenilor, iar guvernarea PAS nu face nimic pentru a le atenua, dimpotrivă, le agravează pe zi ce trece.

„Are loc un atac brutal şi asupra moralei publice, asupra tradiţiei noastre milenare şi asupra fundamentului de bază al societăţii – familia. Pentru că marşul minorităţilor sexuale are exact această menire, de a distruge familia, aşa cum este ea definită de Constituţie şi de toate normele moralei. Or, vă amintesc că ea este formată din bărbat şi femeie, nicidecum altfel. Familia are o singură definiţie şi reprezintă un lucru sacru, care nu trebuie atins şi care trebuie apărat de fiecare cetăţean responsabil. Aceste acţiuni sunt organizate anume cu scopul de a inversa valorile, de a deruta tinerii şi de a-i face să devieze, psihologic şi comportamental, astfel încât să se întoarcă împotriva firescului, a normalităţii”, a declarat Marina Tauber.

Iar deputatul Partidului „ŞOR”, Vadim Fotescu, a declarat, de la tribuna Parlamentului, că marşul comunităţii LGBT din Moldova nu este nimic altceva decât o provocare din partea celor care insistă cu tot dinadinsul să ne bage pe gât stilul lor depravat de viaţă. Potrivit lui, Republica Moldova este o ţară profund religioasă, cu tradiţii vechi de secole, în care familia, formată exclusiv dintre bărbat şi femeie, a jucat un rol cheie, un rol crucial, în dăinuirea poporului nostru.