Marina Tauber a anunţat la ce funcţii pretinde Partidul Şor

Partidul Şor are 6 mandate în actualul Parlament. Deputata Marina Tauber spune că formaţiunea sa este interesată de şefia comisiei administraţie publică sau şefia comisiei de mediu şi dezvoltare regională.



„Potrivit normelor Comisiei de la Veneţia, fracţiunii Partidului Politic Şor trebuie să i se acorde o funcţie de vicepreşedinte al Parlamentului, şefia unei comisii permanente, un membru cu drept de vot în delegaţia Republicii Moldova la APCE, şefia unei delegaţii internaţionale şi, evident, un membru în Biroul Permanent. Sunt drepturile noastre şi sperăm ca deciiziile în acest sens să fie luate în stil european”, a spus Marina Tauber în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.



În timpul emisiunii, vicepreşedintele PAS Vladimir Bolea a menţionat că-şi va continua activitatea în Legislativ, deşi anterior a fost propus pentru funcţia de ministru al agriculturii în cabinetul premierului desemnat Igor Grosu.



„Cel mai probabil, voi fi propus în calitate de preşedinte al comisiei agricultură şi industrie alimentară, eu am fost şi vicepreşedinte al acestei comisii, am avut proiecte bune privind modificarea fiscalităţii pe domeniul agriculturii, este domeniul în care am activat destul de productiv timp de 2 ani”, a spus Vladimir Bolea.



În plus, potrivit vicepreşedintelui PAS, săptămâna viitoare Republica Moldova va avea deja un Guvern învestit.



„Cel mai probabil, joia viitoare în Parlament va fi votat Guvernul. Noi ne dorim să fim incluzivi. Nu pentru că nu am avea oameni, ci pentru că ne dorim să atragem la guvernare toţi profesioniştii care vor să muncească pentru binele ţării. Oamenii trebuie să trimită CV-urile pe site-ul formaţiunii, peste 400 de oameni deja s-au adresat la noi”, a mai spus Bolea.



Potrivit legii, după constituirea fracţiunilor parlamentare, şeful statului începe consultările cu deputaţii în vederea identificării unui candidat la funcţia de prim-ministru. După semnarea decretului prezidenţial, premierul desemnat are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi crea echipa guvernamentală şi programul de guvernare.